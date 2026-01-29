Solidarietà e memoria: a Sassari il Premio “Peppino Masala”

Il mondo del volontariato del nord Sardegna si ritrova per celebrare i suoi protagonisti. Sabato 31 gennaio, alle ore 10.00, la sede dell’associazione “La Sorgente” in via Vittorio Bottego 5 ospiterà la cerimonia di conferimento del Premio “Peppino Masala”. L’evento, dedicato alla memoria del fondatore de “La Sorgente” e del “Polisoccorso Alghero”, rappresenta un ponte ideale tra le due città nel segno dell’altruismo.

L’edizione di quest’anno vede al centro dell’attenzione figure di spicco dell’associazionismo locale. Il prestigioso riconoscimento sarà assegnato a Francesca Arcadu, storica attivista e punto di riferimento per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Insieme a lei, riceverà il premio il dott. Tonino Cocco, premiato per la sua costante e decennale vicinanza alle attività sociali e solidali dell’associazione.

La mattinata sarà anche l’occasione per ringraziare chi, attraverso la propria professione, ha sostenuto le fasce più deboli della popolazione. Un attestato di benemerenza sarà infatti consegnato a Fausto Tavera, Presidente dell’Associazione Cuochi della Provincia di Sassari, lodato per le numerose iniziative di solidarietà attiva a favore di indigenti e persone in difficoltà.

Il momento più emozionante della cerimonia sarà dedicato al festeggiamento di una volontaria centenaria. Il Direttivo de “La Sorgente” ha voluto così omaggiare una “testimone vivente” dei valori del dono, una donna che ha attraversato il secolo scorso mantenendo intatto l’impegno verso le problematiche sociali.

La manifestazione, che si alterna annualmente tra il capoluogo turritano e la Riviera del Corallo, vedrà la partecipazione attiva del “Polisoccorso Alghero”. Una presenza che ribadisce il profondo legame storico e operativo tra le due realtà fondate da Masala, unite da una missione comune: il soccorso e il sostegno verso il prossimo.