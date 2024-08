Sold out per l’apertura delle Letture d’estate a Villa Edera

Ottimo inizio per le Letture d’estate a Villa Edera lo scorso 3 agosto. L’Associazione Salpare in collaborazione con La Rete delle donne Alghero, FIDAPA, ESI- Editori Sardi Indipendenti ed Associazione Orion, ha rinnovato il successo dell’appuntamento con gli autori Nemapress. La neo assessora alla cultura della città di Alghero, Raffaella Sanna, ha portato i saluti personali e del Sindaco arricchendo col suo intervento la tradizionale regìa che prevede l’apertura musicale con lo splendido flauto traverso della maestra Elisa Ceravola. Poi voce ai libri che come in ogni incontro sono presentati da autori Nemapress, sardi e continentali.

Si è iniziato con Alessandra Derriu archivista algherese e il suo “Magia in Sardegna tra ‘800 e ‘900”, per poi passare alla poeta di Eboli Giuseppina Palo con le poesie di “Nóstos”, entrambe presentate e coordinate da Neria De Giovanni, direttrice artistica della Rassegna.

Gradita sorpresa per tutti la presenza della musicista Inoria Bande, arrivata a Villa Edera per salutare la cugina Giuseppina Palo che non vedeva da molti anni. È stata l’occasione anche per deliziare il pubblico con un breve intrattenimento grazie al suo organetto diatonico per cui Inoria Bande è famosa in tutto il mondo. Brindisi finale e tante chiacchiere in conclusione di serata e appuntamento per sabato 10 agosto con La notte dei poeti di Villa Edera.