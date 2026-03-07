Seriec C, l’Alguer Rugby affronta il Capoterra a Maria Pia

Il ritorno alla vittoria ha riportato l’entusiasmo in casa algherese e ora l’obiettivo è dare continuità ai risultati. Domani, domenica 8 marzo, il campo di via degli Amici del Rugby a Maria Pia tornerà a essere il teatro di una sfida sentita: alle ore 15:00, la formazione guidata da Giovanni Cipriani ospiterà il Capoterra per un confronto che promette scintille.

La squadra arriva a questo appuntamento con il morale alto, reduce dalla preziosa vittoria ottenuta sette giorni fa sul campo dei Bulldogs Sassari. Quel successo, che mancava a Solinas e compagni sin dalle primissime battute del campionato, ha rappresentato una vera e propria boccata d’ossigeno per lo spogliatoio. I punti conquistati nel derby del nord Sardegna non hanno solo mosso la classifica, ma hanno fornito la spinta psicologica necessaria per affrontare la seconda parte della stagione con una prospettiva diversa e decisamente più positiva.

Il match di domani rappresenterà un test importante per valutare la crescita del gruppo. Sotto la guida di Cipriani, impegnato nel doppio e faticoso ruolo di allenatore e giocatore, l’Alghero cercherà di sfruttare il fattore campo per imporre il proprio gioco sin dal calcio d’inizio. Davanti al pubblico amico, la compagine locale proverà a dimostrare che la vittoria di Sassari non è stata un episodio isolato, ma l’inizio di un nuovo percorso nel girone di ritorno. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15:00: un appuntamento da non perdere per gli appassionati della palla ovale.