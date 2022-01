Screening scuole, raggiunto target: testati 81mila studenti

Lo screening dedicato agli studenti della Sardegna, iniziativa promossa dalla Regione in stretta collaborazione con i sindaci del territorio e l’Anci per il contrasto alla diffusione del Covid-19 in vista della riapertura delle scuole al termine delle festività natalizie, ha raggiunto il target ‘sentinella’, cioè la soglia del 50% della popolazione scolastica testata in grado di rappresentare il quadro epidemiologico generale.

Sull’intero territorio regionale, il dato, non ancora definitivo, registra 81.300 studenti che si sono sottoposti volontariamente al test antigenico nelle giornate di sabato e domenica: 26.790 Asl Cagliari; 9.504 Asl Gallura; 1.945 Asl Medio Campidano; 10.649 Nuoro; 1.187 Asl Ogliastra; 6.815 Asl Oristano; 17.322 Asl Sassari; 7.088 Asl Sulcis. Il numero dei positivi attualmente rilevati si assesta al 2,19%. I soggetti risultati positivi nel corso del monitoraggio sono stati presi in carico dai servizi di igiene pubblica per la verifica tramite il test molecolare.