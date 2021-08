Sardegna, porti e aeroporti chiusi fino al 17 maggio

In un nuovo Decreto congiunto del ministero dei Trasporti e di quello della Salute viene prorogata al 17 maggio l’efficacia di tutte le altre misure limitative, relative alle Regioni Sardegna e Sicilia, adottate in precedenza per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid19.

E’ consentito solo il trasporto marittimo delle merci sulle navi previste in convenzione e il trasporto marittimo delle persone può eventualmente avvenire soltanto previa autorizzazione del presidente della Regione, e per dimostrate e improrogabili esigenze.

L’unica modifica apportata sul trasporto aereo riguarderà gli scali di Roma Ciampino e Firenze Peretola. A partire dal 4 maggio, infatti, su richiesta dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, i due aeroporti riapriranno al pubblico per soddisfare le aumentate esigenze di traffico.