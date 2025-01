Sanità, Cacciotto replica a Tedde: “E’ il momento della responsabilità”

La sanità è un tema da affrontare senza contrapposizioni sterili, e impone di ragionare invece sui servizi, sulle risposte da dare in termini di salute, che è ciò che poi conta davvero per i cittadini. Se ne parlerà domani nella commissione sanità convocata dal Presidente Mulas in accordo con il Sindaco. E, proprio il Sindaco, martedì mattina sarà a Cagliari in audizione nella commissione sanità, che sta affrontando il tema della riforma sanitaria a partire dal DL 40, in un primo confronto che dovrà poi necessariamente trovare ulteriori momenti di confronto sul territorio tra Autorità regionali, consiglio comunale, autorità sanitarie, forze politiche e comitati.

“È il momento della responsabilità e, forse, per qualcuno che oggi abbaia alla luna, anche di pensare agli errori fatti nei cinque anni precedenti in materia di riorganizzazione del sistema sanitario in Sardegna e ad Alghero in particolare”, commenta il Sindaco. “Tutte le nostre energie devono essere concentrate per costruire un progetto serio da affrontare in termini di risorse umane, di organizzazione del lavoro, di medicina del territorio e di logistica adeguata per gli ospedali cittadini. È questo il mio impegno e quello della coalizione, convinti che la politica, quella seria, non si fa solo con note stampa, ma con il lavoro quotidiano, serio e responsabile” – conclude il primo cittadino.