Rugby, buone le prove delle giovani promesse dell’Amatori Alghero

Lo scorso fine settimana le giovani promesse dell’Amatori Rugby Alghero che hanno dato prova del loro talento in diverse categorie del campionato. In una giornata significativa per il rugby giovanile, 15 bambini della squadra hanno partecipato a un raduno regionale di MiniRugby a Oristano, dove hanno collaborato con altri giovani talenti provenienti dall’intera Sardegna.

Nel frattempo, la squadra Under 16 ha offerto una prestazione notevole, battendo il Cagliari con un impressionante 66 a 10. La squadra ha mostrato una grande forza e coordinazione, specialmente nel primo tempo, anche se nella seconda metà della partita si è notato un calo di concentrazione. EL BAKHADAOUL si è distinto in particolare, contribuendo con 27 punti al punteggio finale.

Parallelamente, la squadra di Serie C ha dominato la propria partita contro i Bulldog, vincendo con un punteggio di 77 a 11. La squadra ha tenuto il controllo del gioco dall’inizio alla fine. Tre giocatori provenienti dall’Under 18, Luca Cadeddu, Yari Mura e Andrea Rapisarda, hanno lasciato un’impronta significativa nel match, con Cadeddu che ha segnato due mete, Mura che ha realizzato una meta e tutti i calci piazzati, e Rapisarda che ha fornito un contributo importante.

Queste performance evidenziano il talento e la passione dei giovani atleti dell’Amatori Rugby Alghero, promettendo un futuro luminoso per il rugby nella loro città e nella regione.