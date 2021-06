Riprendono i campionati di baseball e softball

Dopo il pareggio conquistato a Livorno, la Catalana Alghero, che milita nel campionato nazionale di Serie B di baseball, se la vedrà ancora con i livornesi ma sul diamante sassarese di Predda Niedda. Ai bianco-blu brucia ancora la sconfitta subita nella seconda partita in toscana, quando da un comodo 20 a 13, mantenuto sino all’ottavo inning, si sono visti rimontare progressivamente di 8 punti, lasciando la “W” sul referto dei granata. Il tutto dopo aver vinto agevolmente la prima partita con il punteggio di 12 a 1, spinti da una prestazione magistrale di Yovany D’Amico (14 strike out in 8 inning) e dalle battute di Columbu, Riesta, Cugia e Pascale ed un bottino complessivo di 16 battute valide.

Nel secondo incontro il record di battute valide (24) ha, come si è già accennato, vanificato lo sforzo offensivo con qualche errore di troppo sul monte di lancio (13 basi su ball), e 20 hit concessi al Livorno. Le partite di domani, Sabato 29 Agosto alle 15.30, e di Domenica 30, con inizio alle 10.30 si preannunciano molto tese in virtù anche della posizione in classifica. La Catalana con 2 vittorie aggancerebbe proprio il Livorno a quota .500.

Softball. Torna in campo anche la squadra di softball di Alghero che sul diamante di Maria Pia ospiterà il Metropolitan, squadra di Orgosolo ancora imbattuta nelle prime quattro partite. Le ragazze di Foddai, Sotgiu e Manunta, si sono allenate tanto per rispondere al meglio all’appuntamento con le forti avversarie e punteranno sul fattore campo per dare del filo da torcere alla capolista. Tra le bianco blu due nuovi innesti, Giorgia Nuvoli e Marzia Piazza, inseritesi recentemente nel gruppo, ma entrambe ex atlete algheresi cresciute nei vivai di Tigri e Catalana. Appuntamento Domenica 30 Agosto, per il doppio incontro, a partire dalle ore 15.00.