Riformatori: Giovanna Caria aderisce al partito

Si è svolta questa mattina ad Alghero la conferenza stampa dei Riformatori Sardi nel corso della quale sono state ufficializzate la nomina di Maria Vittoria Porcu come nuova coordinatrice cittadina e l’adesione al partito della consigliera comunale Giovanna Caria. L’incontro è stato presieduto dal coordinatore regionale Aldo Salaris e ha visto la presenza di Michele Cossa, componente del direttivo regionale, e di Angela Desole, coordinatrice provinciale dei Riformatori Sardi. Nel corso della conferenza stampa sono stati inoltre annunciati Alessandro Balzani e Antonello Muroni come vice coordinatori cittadini, completando così la nuova struttura organizzativa ad Alghero.

La presenza delle principali figure regionali e provinciali ha voluto sottolineare l’importanza strategica attribuita al nuovo percorso politico avviato in città. Con la nomina di Maria Vittoria Porcu e l’ingresso di Giovanna Caria, i Riformatori Sardi aprono infatti una nuova fase ad Alghero, con l’obiettivo di ricostruire e radicare il partito nel territorio attraverso un’organizzazione stabile, strutturata e capace di guardare oltre le sole dinamiche cittadine.

«Ad Alghero stiamo consolidando la nostra organizzazione sul territorio – ha dichiarato Aldo Salaris – e lo stiamo facendo con entusiasmo, serietà e con la volontà di organizzare un progetto credibile e duraturo». Salaris ha sottolineato inoltre il valore politico dell’ingresso di Giovanna Caria: «La sua adesione rappresenta un passaggio importante perché consente ai Riformatori Sardi di aprire una nuova stagione anche all’interno del Consiglio comunale di Alghero, contribuendo al rafforzamento dell’intera coalizione di centrodestra in vista delle prossime sfide elettorali».

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come i Riformatori Sardi stiano già raccogliendo nuove adesioni e costruendo una rete di partecipazione sul territorio. Salaris ha inoltre ricordato il ruolo del partito nel panorama politico isolano, sottolineando come alle ultime elezioni regionali del 2024 abbiano rappresentato la seconda forza del centrodestra in Sardegna. Particolare rilievo è stato dato inoltre al ruolo delle donne all’interno della nuova fase organizzativa cittadina, con Maria Vittoria Porcu e Giovanna Caria protagoniste di un progetto politico che punta a rafforzare la presenza femminile nella vita pubblica e amministrativa della città.

«Ho scelto di aderire ai Riformatori Sardi perché condivido un modo di fare politica pragmatico, concreto e fortemente legato alle esigenze del territorio – ha dichiarato Giovanna Caria – Credo sia importante rafforzare una proposta politica capace di mantenere autonomia di valutazione e iniziativa, mettendo al centro gli interessi della Sardegna e della città di Alghero. Avere un collegamento diretto con il Consiglio regionale della Sardegna, inoltre, significa poter costruire un’interlocuzione continua e concreta tra il territorio e la principale sede decisionale dell’isola, trasformando le istanze della città in un lavoro politico strutturato e costante».

Maria Vittoria Porcu guiderà il coordinamento cittadino con l’obiettivo di radicare il partito e costruire un percorso aperto a nuove adesioni e alla partecipazione attiva della città. «Il mio impegno nel sociale è sempre stato costante e continuerà ad esserlo – ha affermato Porcu – Vogliamo far crescere i Riformatori Sardi ad Alghero costruendo da subito una vera squadra in vista delle prossime elezioni amministrative. Lavoro, serietà, metodo e spirito di squadra devono coinvolgere quante più persone possibile, accomunate dalla volontà di dare un contributo concreto alla città insieme ai Riformatori».