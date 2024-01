Regionali 2024: ecco i candidati algheresi

Giochi chiusi in tutti i partiti in vista delle Regionali del 25 febbraio. Tanti gli algheresi in corsa, soprattutto nel centrodestra.

Fratelli d’Italia punta sul sindaco Mario Conoci e sulla consigliera comunale Monica Pulina. In Forza Italia con l’ex sindaco e consigliere regionale Marco Tedde c’è anche l’ex vicesindaca dell’attuale Giunta comunale Giovanna Caria. Con la Lega, invece, si ripresenta il presidente del Consiglio regionale uscente Michele Pais e c’è la dottoressa Laura Giorico. Con la lista centrista “Alleanza Sardegna” correranno due assessori della Giunta algherese, Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras, mentre nei Riformatori Sardi sono presenti Francesco Marinaro e Maria Vittoria Porcu.

Passando al centrosinistra, nel Campo largo c’è Valdo Di Nolfo con la lista “Uniti per Alessandra Todde”. Nel Pd, invece, il dirigente comunale Paolo Bellotti. Nel Movimento 5 stelle spicca la candidatura dell’ex consigliere comunale Roberto Ferrara. Tra i Progressisti c’è Speranza Piredda, presidente della Rete delle Donne di Alghero, mentre in Alleanza verdi sinistra corre Alessandra Casu.

Nella coalizione sarda di Renato Soru ci sono la dottoressa Paola Correddu e l’architetto Tore Frulio nella lista di Progetto Sardegna.