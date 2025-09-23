Rally Italia Sardegna, Sartore: “La politica si unisca per difendere un patrimonio”

Il consigliere Pietro Sartore lancia un appello forte e chiaro: il Rally Italia Sardegna non si tocca. Da 22 anni, l’evento sportivo ha dimostrato di essere una vetrina d’eccellenza per l’isola, con tappe considerate tra le più belle a livello mondiale. “Non per caso il Rally Italia Sardegna si svolge nella nostra isola”, ha dichiarato Sartore.

La tappa costiera con sfondo l’incantevole Argentiera, in particolare, è stata più volte riconosciuta come la più spettacolare dell’intero circuito mondiale. “Il Rally in Sardegna ha rappresentato un enorme spot per l’Italia intera e ha, ovviamente, portato una grande pubblicità alla nostra Isola”, ha sottolineato il consigliere.

Per questo, l’ipotesi di un suo spostamento viene definita da Sartore “senza alcun senso”. Di fronte a questa possibilità, il consigliere esorta la politica a mettere da parte le divergenze. “Credo che gli esponenti politici, di qualunque colore essi siano, debbano unirsi per difendere il Rally di Sardegna, che ha dato grande lustro alla nostra regione e all’Italia intera”.

Il consigliere ha concluso ribadendo l’importanza di convincere la politica nazionale, sostenendo il lavoro congiunto già avviato dai comuni di Alghero e Olbia, con la Regione Sardegna in prima linea.