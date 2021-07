Quali sono le location migliori per una vacanza in Sardegna?

Voglia di un viaggio in Sardegna? Le mete a disposizione tra cui scegliere sono davvero tante, anche se i giovani preferiscono in modo particolare quelle della costa settentrionale. È il caso, per esempio, della Costa Smeralda, che non sembra proprio risentire del trascorrere degli anni e che, a dispetto di prezzi non proprio alla portata di tutti, continua a rimanere una destinazione di grande interesse per i ragazzi che non disdegnano il lusso e che si lasciano attirare dalla movida e dalla vita notturna. In tutto, però, sono più di 1800 i chilometri di costa che è possibile esplorare. Come dire: non si ha che l’imbarazzo della scelta, anche andando un po’ più a sud.

Dove soggiornare in Sardegna

Per sapere dove soggiornare sull’isola è sufficiente fare un salto sul sito Hotelsardegna.org , che permette di scoprire e di esaminare da vicino tutte le offerte più interessanti a disposizione: per chi prenota entro la fine del mese di marzo, per altro, sono previsti degli sconti davvero invitanti. È possibile scegliere un pacchetto da 7 o da 14 notti, ma ci sono anche soluzioni intermedie da 10 e 11, con partenza da tutti i più importanti porti del nostro Paese. Nel prezzo sono sempre compresi il servizio spiaggia e l’animazione per i più piccoli.

Che cosa vedere a nord-ovest

Nella parte nord-occidentale della Sardegna una menzione è doverosa per Isola Rossa, ma non si può fare a meno di citare Castelsardo, un borgo davvero suggestivo che nei secoli è riuscito a conservare il proprio aspetto medievale. Come dimenticarsi, poi, di Costa Paradiso? Un vero gioiello in cui sono presenti parecchie spiagge contraddistinte da una sabbia molto fine, spesso messe in risalto dal granito rosso delle rocce che le circondano. Un vero e proprio caleidoscopio di colori, per paesaggi da cartolina esaltati anche dal verde smeraldo delle acque del mare. E se in alta stagione può capitare di ritrovarsi in una spiaggia un po’ troppo affollata, non c’è niente di cui preoccuparsi, perché queste location possono essere visitate anche in primavera o in autunno. Un discorso valido anche per la spiaggia La Pelosa di Stintino, sconsigliata nei mesi di luglio e agosto – anche per i costi un po’ troppo alti – ma irrinunciabile nel resto dell’anno.

Che cosa vedere a nord-est

Se ci si sposta sul versante nord-orientale, invece, è difficile rimanere insensibili di fronte alla bellezza offerta dal paesaggio del Golfo di Orosei e da quello di Cala Liberotto; non sono troppo distanti, inoltre, La Caletta e Budoni. Ciò che rende unico questo tratto di costa, a dir la verità piuttosto lungo, è anche la sua natura selvaggia, testimoniata dalle numerose calette e dalle molteplici spiagge da esplorare. In generale, da Costa Rei a Olbia tutta la costa orientale lascia a bocca aperta. Ma, ancora, vale la pena di fare un salto sull’isola di Spargi, per poi segnalare le tappe obbligate dell’arcipelago della Maddalena, di Palau e di Santa Teresa.

Che cosa fare in vacanza in Sardegna

Una fantastica opportunità è quella che si può cogliere cimentandosi in un vero e proprio viaggio coast to coast, consigliato a tutti coloro che hanno voglia di staccare la spina (come si suol dire) e mettere da parte le fatiche e le preoccupazioni della vita di tutti i giorni. Non importa qual è il punto di partenza che si sceglie, perché ciò che conta è regalarsi un percorso suggestivo lungo la costa per entrare in contatto con scorci naturali che hanno pochi eguali al mondo, destinati a rimanere ben impressi nella memoria proprio come il profumo del mirto selvatico. Utile ricordare che la costa meridionale è più selvaggia di quella settentrionale, ma questo non è certo un difetto, anzi.

In viaggio lungo la costa meridionale

Per quel che riguarda la Sardegna meridionale, non tutti sanno che qui si trova la quarta isola più grande di tutto il mar Mediterraneo: è quella di Sant’Antioco, le cui dimensioni vengono dopo solo a quelle dell’Isola d’Elba, della Sicilia e, ovviamente, della Sardegna stessa. La Baia di Chia è un altro gioiello fuori dal comune in cui ci si può imbattere lungo la costa sud, con spiagge bianche (la sabbia è grossolana o molto fine, a seconda dei punti) e promontori rocciosi che si alternano in un magnifico scenario. Ci sono anche tre stagni costieri che fanno da habitat a numerosi esemplari di fauna, tra cui i fenicotteri rosa. La spiaggia di S’Archittu e la scogliera di Santa Caterina, a loro volta, meritano di essere inserite in questo lungo elenco, che deve includere anche la splendida Torre dei Corsari ed Arborea. Infine, due parole su Cagliari, il capoluogo, città d’arte affacciata sul mare con una vita notturna che non ha niente da invidiare a quella di molte capitali europee.