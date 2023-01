“Progetto Città”, presentazione della Scuola di Formazione

Lunedì mattina alle 10.30, negli uffici del Sindaco di Alghero in Piazza Porta Terra, la conferenza stampa di presentazione della scuola di formazione “Progetto Città” 2023. Saranno presenti il Sindaco di Alghero Mario Conoci, l’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari Pietro Fois, il fondatore della scuola di formazione Mario Bruno, i dirigenti scolastici degli istituti superiori cittadini, associate, tutor e partner del progetto che fa capo all’Associazione Culturale Maestrale di Alghero. L’edizione appena conclusa della scuola 2022 ha visto 81 iscritti, 14 lezioni frontali, visite guidate nelle imprese principali del territorio, stage nelle aziende e nel Parlamento Europeo a Bruxelles, momenti laboratoriali di gruppo e una fase di accompagnamento personalizzato per la creazione d’impresa.

Quest’anno la formula sarà ancora più interattiva, riservata non solo alla creazione d’impresa, ma al sociale,al patrimonio culturale e ambientale, al volontariato e alla cittadinanza attiva.

I partner dell’Associazione Maestrale sono tutti di prim’ordine, a partire dalla Fondazione di Sardegna che finanzia l’iniziativa, Comune di Alghero, Provincia di Sassari, Fondazione Alghero, Focus Europe, Banco di Sardegna, ANCE, Nobento, Associazione Teen Hub, Azienda Agrituristica Sa Mandra e Oleificio San Giuliano. I partner contribuiranno anche con visite-stage, insieme alle imprese Sella&Mosca, Cantina Santa Maria La Palma e Antonio Marras, alle realtà del volontariato come Caritas e Laboratorio delle strategie, alle realtà istituzionali come la Camera di Commercio, la Fondazione Alghero e il Parco di Porto Conte. Molto importanti e graditi anche gli apporti dei partner tecnici come Theorema di Roma e di Aspal, l’agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.