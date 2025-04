Preparazione e cottura dei dolci tipici: corsi a Maristella

Durante il mese di maggio nella borgata di Maristella, presso l’ex scuola materna in via del Mirto 2, si terranno i corsi con laboratorio sulla preparazione di pappassini-piricchitti ( in programma domenica 11 maggio dalle ore 9,00 alle 13,00) e su quella degli amaretti e biscotti (in calendario sabato 17 maggio sempre dalle 9,00 alle 13,00).

Le maestre Mariella Pinna e Maria Talia Tidore di Olmedo, con professionalità e competenza, guideranno i corsisti nelle varie fasi di preparazione e cottura dei dolci. L’obiettivo è quello di tramandare le tradizioni condividendo genuinità, profumi e sapori tipici di Sardegna.

Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare Caterina Sorbara, responsabile organizzazione per Associazione EduEcoAgroMaris di Maristella, al numero 3805089277.