Postazione 118 di Fertilia, chiusura causa di disagi. Conoci scrive ad Areus

Con una lettera inviata nei giorni scorsi ad Areus Sardegna, il Sindaco Mario Conoci ha chiesto all’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza la riapertura della postazione estiva del 118 di base a Fertilia. “La decisione di chiudere la postazione – denuncia il primo cittadino – non è stata preventivamente comunicata e non se ne conoscono i motivi. Sappiamo però che sta creando notevoli disagi e rallentamenti nella gestione dei soccorsi in emergenza, aumentati sensibilmente in questo periodo. Ho voluto ricordare che Alghero è una città di circa 44.000 abitanti che durante il periodo estivo arriva ad ospitare una popolazione superiore alle 100.000 persone. In particolare, le settimane fino ad oggi trascorse, hanno fatto registrare un numero di presenze di gran lunga superiore alle presenze ante Covid. Un aumento che richiede, pertanto, di rafforzare e non indebolire la rete delle unità di soccorso e pronto intervento sul territorio comunale”.

“La base del 118 di Fertilia, in particolare, svolgeva attività di soccorso soprattutto in prossimità delle spiagge e dei luoghi più frequentati da turisti, visitatori e residenti. Mi riferisco al litorale che va da Punta Negra, passando per le Bombarde, il Lazzaretto, Porto Conte, Mugoni, Capo Caccia fino ad arrivare a Porticciolo. Luoghi nei quali l’elevato numero di presenze, fa aumentare le richieste d’intervento. Per queste ragioni – chiude il Sindaco di Alghero – è estremamente importante la riapertura della postazione estiva del 118 a Fertilia, per far in modo che turisti, visitatori e residenti di Alghero possano contare su livelli di sicurezza e di soccorso adeguati e consoni alle necessità della città”.