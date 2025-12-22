Porto Torres, cocaina nascosta nell’auto: arrestata una cinquantenne spagnola

Si era imbarcata su un traghetto dalla Spagna con l’aspetto di una normale viaggiatrice, ma la sua auto custodiva un carico di droga. Una donna spagnola di circa 50 anni è stata arrestata nei giorni scorsi al porto di Porto Torres dopo essere stata trovata in possesso di circa quattro chilogrammi di cocaina.

Il fermo è avvenuto durante i controlli di routine effettuati dalla Guardia di finanza sui passeggeri e sui veicoli in arrivo dalla penisola iberica. Determinante l’ausilio delle unità cinofile del gruppo delle Fiamme gialle di Porto Torres: uno dei cani antidroga ha segnalato anomalie nel veicolo, spingendo i militari ad avviare accertamenti più approfonditi.

L’ispezione ha portato alla scoperta di un vano occulto, ricavato nella parte posteriore dell’auto e celato dietro la ruota di scorta. All’interno erano nascosti diversi panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa quattro chili. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre per la donna sono scattate le manette con l’accusa di traffico internazionale di droga.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Le indagini proseguono per chiarire eventuali legami con reti criminali organizzate e individuare la destinazione finale dello stupefacente, che sul mercato avrebbe garantito profitti elevatissimi.

L’operazione rientra nel piano di intensificazione dei controlli disposto dal comando provinciale della Guardia di finanza di Sassari, che considera lo scalo di Porto Torres uno snodo strategico nei collegamenti marittimi tra Sardegna e Spagna.