Pink Flamingos in tour, la carovana rosa sbarca ad Alghero e Ozieri

Tappa nel Nord ovest Sardegna per le Pink Flamingos, il gruppo di cicliste che hanno fronteggiato il cancro e intendono percorrere la Sardegna in lungo e largo a bordo di una bicicletta per sostenere le donne che hanno vissuto un percorso di malattia e di cura oncologica, stimolandole a raggiungere nuovi traguardi. Sono 18 le donne del progetto “Pink Flamingos” che domani 25 maggio partiranno dall’ospedale oncologico “Businco” di Cagliari per raggiungere Oristano, e proseguire lunedì 26 maggio, dopo aver percorso 110 chilometri, all’ospedale Civile di Alghero, dove verranno accolte da una rappresentanza della Asl di Sassari.

La pedalata proseguirà martedì 27 maggio a Sassari e Ozieri (appuntamento all’ospedale Segni alle ore 15.00) dove verranno accolte dai rappresentanti e operatori sanitari della Asl di Sassari, per poi toccare Olbia, Nuoro, Lanusei, per concludere il tour a Cagliari al Parco delle Emozioni

“Sarà il quarto anno di un ideale gemellaggio tra noi e gli ospedali oncologici presenti nel territorio – dichiara Cristina Concas, presidente/ciclista della ASD Flamingo’s Roads – con la nostra avventura vorremmo unirli idealmente in un viaggio che dal capoluogo toccherà tutte le strutture di riferimento dell’Isola”.