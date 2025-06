Il 31 maggio scorso si è celebrato un evento di profondo valore simbolico e culturale: la firma del Patto di Amicizia tra i Lions Club di Canicattì Castel Bonanno e Alghero. Un gesto che va oltre la formalità associativa, che testimonia viva collaborazione, fratellanza e visione comune tra due territori insulari uniti dalla storia, dalla vocazione mediterranea e dai valori lionistici. La cerimonia si è svolta in un clima di grande emozione e partecipazione, alla presenza delle autorità lionistiche, tra cui il presidente della Zona C, Giuseppe Crabolu e la futura Governatrice del Distretto 108 L, Graziella Puddu, delle rappresentanze istituzionali e dei soci dei due Club.

L’incontro ha voluto evidenziare le affinità culturali, sociali e identitarie tra Sardegna e Sicilia, due isole che, pur nella loro unicità, condividono sfide simili: dallo sviluppo sostenibile al rilancio del patrimonio artistico e naturale, dal turismo consapevole all’impegno per la solidarietà e la cittadinanza attiva. Nato grazie all’incontro delle due Past Presidenti, Rosa Maria Corbo e Tiziana Sechi, per intervento del Past Governatore del Distretto Yb, Angelo Collura, il Patto di Amicizia rappresenta un incontro significativo tra due club molto attivi e due regioni sorelle che ospitano persone di qualità e di alto spessore culturale, legate alla tradizione e alla propria terra.

Le due Past Presidenti hanno creato le basi e lavorato per più di un anno perché si concretizzasse il progetto, studiando e analizzando gli aspetti su cui fondare la collaborazione e gli ambiti comuni da sviluppare. ‘Tra i vari temi su cui si lavorerà, una particolare attenzione andrà ai giovani, all’ambiente, con il problema della mancanza di acqua, alla continuità territoriale’, ricorda la former siciliana. ‘Valorizzare la nostra storia, la cultura, preservare la lingua e il territorio, la natura, per creare ricchezza di valori e sviluppo economico anche attraverso il terzo settore, tra i nostri obiettivi’, afferma Tiziana Sechi.

Nel suo intervento, il presidente del Lions Club di Alghero, Giovanni Congiu, ha sottolineato l’importanza di costruire legami duraturi che superino le barriere geografiche: questo patto è un impegno reciproco a collaborare in progetti comuni, a promuovere la cultura dei nostri territori e a rafforzare la rete lionistica nel Mediterraneo. La presidente del Lions Club Canicattì Castel Bonanno, Flavia Li Calzi, ha espresso grande soddisfazione: ‘L’unione dei nostri Club rappresenta un esempio concreto di amicizia operativa, capace di generare iniziative congiunte nel campo del sociale e della promozione del volontariato. Si ringraziano i Governatori Salvo Iannì e Mario Palmisciano per il sostegno. Grande empatia e senso di amicizia, sin dai primi momenti, tra i comitati in rappresentanza dei due club, Marco Di Gangi, Vittorio Romerio, Lorella Elia, Manuela Sessa, Luciano Silanos, Cristina D’Amicis del club di Alghero, Piero Saia e Ausilia Vento, Liliana Maria Munda e Fabio Gruttadauria, Teresa Monaca, Gaspare Guadagnino e Carmen Coffaro, e gli accompagnatori Valeria Li Calzi, Giuseppe Panepinto e Gabriella Rizzari.

Nella serata dedicata al Patto, sono stati presentati due video dedicati alle due città, e i progetti futuri congiunti, tra cui scambi culturali tra scuole e studenti, campagne ambientali comuni, conservazione delle biodiversità e attività a favore delle persone fragili. I giorni dedicati al Patto sono stati caratterizzati da momenti dedicati agli scopi per cui sono nati, quelli per aiutare gli altri, con il service di raccolta per AIRC, organizzati tra i due club e il Rotary club di Alghero, e da ASD, I sentieri dell’Isola, per il sostegno alla prevenzione e alla cura dei tumori e alla scoperta della città, dell’artigianato, del corallo, dei siti storici e naturalistici più significativi del territorio di Alghero.

La presenza dei soci della Sicilia, dal 30 maggio al 2 giugno, è il primo passo per la valorizzazione delle eccellenze locali, con particolare attenzione alle tradizioni popolari di entrambe le città. Un ringraziamento alle due amministrazioni che hanno sostenuto il progetto, con i sindaci Vincenzo Corbo e Raimondo Caciotto, che ha espresso gratitudine per l’impegno costante dei club, al servizio della comunità, per le iniziative che promuovono la cultura, la solidarietà e la crescita del territorio, come veri costruttori di solidarietà. Questo Patto di Amicizia segna l’inizio di un percorso condiviso, fondato sul rispetto reciproco, sul desiderio di crescita comune e sull’orgoglio di appartenere a una grande famiglia come quella dei Lions.