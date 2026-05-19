Olmedo-Atletico Sorso, un match in famiglia: Dongu contro Dongu, sfida tra padre e figlio

Ieri dal Sindaco Raimondo Cacciotto sono stati ospiti Davide Dongu e suo figlio Alessandro. 45 il padre, 17 anni il figlio, domenica scorsa si sono ritrovati contro nella partita tra Olmedo e Atletico Sorso, in Prima Categoria. Davide Dongu, figlio d’arte, suo padre Tonino ha militato nella primavera del Cagliari e nell’Alghero, è un atleta dai trascorsi di tutto riguardo, tra le fila dell’ Alghero e del Frosinone e in diverse squadre in Umbria e Abruzzo, prima di rientrare in Sardegna. Difensore, con la maglia dell’Atletico Sorso ha affrontato domenica l’Olmedo, che schierava in attacco proprio suo figlio Alessandro, da poco in pianta stabile in prima squadra.

Per la cronaca, il match è finito 4-1 per l’Olmedo, punteggio che ha condannato l’Atletico Sorso alla retrocessione e messo in salvo l’Olmedo. Il Sindaco Raimondo Cacciotto ha voluto congratularsi per la passione con la quale Davide Dongu continua a fare sport e ha formulato i complimenti ad Alessandro, augurandogli una carriera ricca di soddisfazioni.