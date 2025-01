Nuovo percorso per la GF Andalas Strade Sarde: ci sono anche i tornanti di Scala Piccada

Quella dello scorso anno era stata una sorta di prova generale, l’edizione del prossimo 4 maggio sarà per gli organizzatori prima di tutto una verifica fondamentale nel progetto di costruzione di una grande manifestazione ciclistica sarda. Parliamo della GF Andalas Strade Sarde-Trofeo Aido, che in vista del suo nuovo appuntamento propone alcune novità importanti, anche sulla base delle fondamentali testimonianze di chi ha già partecipato.

Cambia innanzitutto il percorso: se partenza e arrivo restano sempre nell’incantevole scenario dei Bastioni Colombo ad Alghero, il suo disegno è stato cambiato per renderlo più fluido, agevole, aperto e con paesaggi ancora più spettacolari, ad esempio attraverso gli incredibili tornanti di Scala Piccada. E’ stato eliminato un passaggio su sterrato giudicato non adatto a una Granfondo su strada. La lunghezza totale è di 139 km per un dislivello di 2.534 metri, una Granfondo che resta impegnativa ma che è ammorbidita rispetto allo scorso anno. Lungo il percorso sono previsti il Gran Premio della Montagna a Villanova Monteleone e il traguardo volante a Ittiri, sede della società organizzatrice che allestisce l’evento in coabitazione con Aido Odv Sardegna e CSV Sardegna.

La partenza verrà data alle ore 9:00, con apertura delle griglie alle 8:15. Il costo delle iscrizioni ammonta a 35 euro provvedendo entro il 15 aprile, poi sono previsti aumenti. Per le squadre con almeno 10 partecipanti, la quota pro capite scende a 30 euro. Per molti sarà l’occasione per scoprire le bellezze di Alghero, con il suo centro storico caratterizzato da palazzi di stile gotico come De Ferrera e Machin, ma anche costruzioni di stile barocco come Palazzo serra e neoclassico come il Teatro Civico, per un “mix and match” che non lascia indifferenti.

Per informazioni: Asd Cannedu “Antonio Manca”, https://www.stradesarde.it/