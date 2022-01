Neonata dalla Sardegna al Gaslini ma la mamma non può vederla: scoppia il caso

Nel fine settimana c’è stato un nuovo trasporto sanitario urgente dall’aeroporto militare di Alghero. Un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo una piccolissima paziente di un solo giorno di vita che si trovava al Santissima Annunziata di Sassari ha trasferito la piccola a Genova, in vista del ricovero al Gaslini.

Su questo trasporto sanitario urgente si è però anche sollevato un caso denunciato dall’europarlamentare Francesca Donato, ex esponente della Lega eletta nel collegio delle Isole che raggruppa Sardegna e Sicilia. “La mamma della neonata rischia di non poter riabbracciare sua figlia a causa delle assurde norme sul green pass” ha detto.

“Siamo tutti felici per il volo salva-vita richiesto dalla Prefettura di Sassari e operato dall’Aeronautica, adesso però è necessario affrontare la delicata situazione della mamma della bambina che non essendo vaccinata non potrà raggiungere la sua piccola all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. E’ indispensabile per questa donna ma anche per tutti i Sardi e i Siciliani che sono in situazioni simili – ha dichiarato l’europarlamentare – che il governo nazionale estenda immediatamente la deroga all’obbligo di super green pass per l’uso dei trasporti pubblici, per motivi di salute, di studio o di urgenza prevista per le isole minori anche alle due isole maggiori”.