Maxi-piantagione di cannabis scoperta in Gallura

Un uomo è stato arrestato nell’ambito di una vasta operazione condotta dai Carabinieri e dal Corpo Forestale di Tempio Pausania, con il supporto dello squadrone Cacciatori di Sardegna. L’intervento ha smantellato una strutturata coltivazione illecita di marijuana, confermando l’esistenza di un’attività criminale finalizzata alla produzione e commercializzazione di stupefacenti.

L’operazione, svolta in un’area rurale tra i comuni di Luras e Luogosanto, ha portato alla scoperta di oltre 1.200 piante di cannabis indica. La piantagione, che si estendeva per circa due ettari, era curata meticolosamente e protetta da un sistema di recinzione elettrificata. Due grandi cisterne da 5.000 litri ciascuna garantivano un’irrigazione costante, collegando la coltivazione a un pozzo.

Nel corso dell’irruzione, i militari hanno trovato un uomo all’interno di uno stazzo. L’uomo, che ha rifiutato di aprire la porta, ha costretto le forze dell’ordine a forzare l’ingresso per procedere al controllo. All’interno sono stati rinvenuti attrezzi per la cura delle piante, fertilizzanti e appunti manoscritti con istruzioni.

La perquisizione ha inoltre permesso di sequestrare oltre un chilogrammo di marijuana e hashish, già divisi e pronti per la commercializzazione. Particolarmente significativa è stata la scoperta di un’area esterna adibita a essiccatoio, a conferma che la struttura non fosse solo un luogo di coltivazione, ma anche un centro di lavorazione e distribuzione.

L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella zona e testimonia il costante impegno delle forze dell’ordine e della Procura di Tempio Pausania nel contrasto al crimine organizzato.