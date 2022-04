Lo Spazio-T rilancia spettacolo dal vivo e formazione ad Alghero

Lo Spazio-T rilancia lo spettacolo dal vivo e propone un’intensa programmazione culturale con tanti ospiti e appuntamenti inediti nel nuovo spazio di via Kennedy.

Il “T” ospiterà fino a giugno spettacoli di teatro, nuovo circo, musica e performance ogni sabato a partire dal 16 aprile alle ore 21 nei locali di via Kennedy 107A, nuova sede dell’associazione culturale.

SABA-T – questo il nome dell’iniziativa ideata dall’organizzazione teatrale algherese – coinvolgerà molti artisti, alcuni in esclusiva, provenienti non solo dalla Sardegna, uniti dal desiderio di sostenere le attività dello Spazio-T, animare e diversificare l’offerta culturale di Alghero e intensificare le attività in questa importante fase di ripartenza per il comparto dello spettacolo dal vivo.

Il primo degli appuntamenti del nuovo format del sabato sera al T comincia con uno spettacolo tragicomico tratto da “La Capra o Chi è Sylvia” di Edward Albee che vede in scena di nuovo insieme Chiara Murru e Maurizio Pulina, che propongono un adattamento a due del testo del drammaturgo americano. Un testo grottesco fortemente simbolico che è omaggio estremamente contemporaneo alla tragedia antica. E’ richiesto un contributo di euro 10 (euro 8 per allievi e soci). I posti per partecipare a “SABA-T” sono limitati e l’organizzazione consiglia la prenotazione anche tramite whatsapp al 349.1389151.

Il 13 e il 14 maggio lo Spazio-T riparte anche con l’alta formazione nel campo della recitazione. Dopo memorabili appuntamenti con Luca Ward, Giancarlo Giannini, Monica Ward e altri grandi interpreti del cinema e del doppiaggio italiano, lo Spazio-T propone la masterclass internazionale “The actor’s truth”, un laboratorio intensivo di 16 ore, condotto da Daniel Caltagirone, attore inglese interprete di numerosi film di successo mondiale. Interprete tra gli altri nel film Premio Oscar “Il Pianista” di Roman Polansky, in “The Beach” con Leonardo Di Caprio e ne “Le Quattro Piume” con il compianto Heath Ledger, Daniel Caltagirone ha lavorato sul set con Angelina Jolie in “Tomb Rider” e ne “Il Legionaro” con Jean Claude Van Damme. Tante le serie TV interpretate dall’attore, l’acclamata “I Medici” dove interpreta Andrea Pazzi al fianco di Dustin Hoffman. Apparso anche in una puntata della famosissima “Friends” Daniel Caltagirone sarà per Spazio-T anche a Cagliari e a Roma.

Il workshop intensivo dà la possibilità ai partecipanti di confrontarsi con un metodo ed una mentalità differente nell’approccio alla costruzione di una scena autentica, lavorando sia in italiano che in inglese per chi volesse cimentarsi anche in lingua straniera.

L’accesso è consentito ai maggiori di 16 anni, ed è a numero chiuso. Per ricevere informazioni più dettagliate si può chiamare il 347.5961103.

Per partecipare a entrambi gli appuntamenti è richiesto GreenPass e mascherina FFP2.