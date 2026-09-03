Legge sul fine vita anche in Veneto, Di Noldo: “Centrodestra sardo vive nel Medioevo”

Il consigliere Valdo Di Nolfo interviene sull’approvazione della legge sul fine vita del Veneto: «Alla fine la lezione è arrivata dalla prima regione amministrata dal centrodestra che ha approvato la legge sul fine vita. Ci ha pensato il Veneto a dare un bello schiaffo a quei retrogradi del centrodestra sardo che tanto strenuamente si sono battuti contro la legge da noi approvata sul fine vita».

«E invece, per fortuna – prosegue Di Nolfo – il diritto all’autodeterminazione, alla dignità e alla libertà vengono riconosciute nella loro interezza sempre di più. La Regione Sardegna deve essere orgogliosa di essersi espressa sul tema già molto tempo fa, tracciando la strada su un futuro fatto di civiltà e dignità verso chi soffre: i politici della nostra opposizione sarda dovrebbero prendere appunti dai colleghi veneti!»