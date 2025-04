Le ragazze U17 della Mercede Alghero si laureano campionesse regionali

È la Mercede Alghero a conquistare, per il terzo anno di fila, il titolo regionale nella categoria u17 femminile. La squadra catalana, dopo il 104-50 di gara 1 ad Elmas, si impone anche in gara 2, in casa, col punteggio di 86-59. Gara 2 ha rispecchiato l’andamento di gara 1, con un primo quarto equilibrato, seguito dagli altri parziali favorevoli alla squadra catalana. 33-6 in gara 1, 30-5 in gara 2 i parziali che nel secondo quarto hanno di fatto chiuso la pratica relativa al titolo Regionale, vinto contro il GSO Elmas, ben allenato da Stefano Schirru, giovane coach figlio del noto Epifanio “Nello” Schirru, decano della pallacanestro femminile sarda.

“Vincere fa sempre piacere – dichiara il GM Francesco De Rosa – anche perché confermarsi non è mai facile, ma da oggi dobbiamo concentrarci per l’interzona dove incontreremo squadre di altissimo livello come Reyer Venezia, Basket Roma e Virtus Cesena. Queste Finali, oltre alle solite Murgia e Derekyuvlieva, hanno visto la crescita di Chiara Cavallero che ha iniziato il percorso con noi due anni fa in seguito alla collaborazione con la Coral e che si sta ritagliando uno spazio importante anche in serie B, ma soprattutto mi ha fatto piacere vedere un bel gioco di squadra per lunghi tratti delle partite, solo così possiamo sperare di fare bene anche nelle fasi nazionali”.

“Faccio i complimenti a Manuela ed alle ragazze, ognuna di loro ha portato un mattoncino, inoltre ringrazio gli sponsor che ci consentono di portar avanti l’attività cercando sempre di migliorarci. Complimenti anche agli avversari dell’Elmas, che hanno onorato queste Finali, non dimenticando che in stagione sono stati gli unici a sconfiggerci – chiude il Dirigente”.

Nel post partita entrambi i coaches e le squadre sono stati premiati dal Consigliere della Fip Sardegna Giuseppe Manca, accompagnato dal vice presidente del Comitato regionale Giampiero Sechi. Dall’8 al 10 maggio ci sarà l’interzona a Martinengo, in Lombardia, dal girone di 4 squadre 2 andranno alle Finali Nazionali.