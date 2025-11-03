“Le Notti del Vino”: Usini si illumina di cultura enologica con un ricco programma di eventi

Usini, in Sardegna, è pronta a ospitare una delle tappe della manifestazione nazionale “Le Notti del Vino”, un’iniziativa enogastronomica che animerà la cittadina con un fitto cartellone di eventi dal 10 al 15 novembre. La cittadina, che vanta una secolare cultura del vino, è risultata beneficiaria di un importante bando regionale dedicato al turismo esperienziale, cofinanziato dal Comune stesso.

L’iniziativa è stata presentata il 1° novembre nella prestigiosa sala consiliare del Comune. Nel corso dell’incontro, il Sindaco Antonio Brundu ha illustrato con orgoglio il profondo legame che unisce Usini alla sua tradizione vitivinicola. Successivamente, Giovanni Antonio Sechi, Assessore comunale e Vice Presidente Nazionale dell’Associazione “Città del Vino”, ha snocciolato il programma, annunciando che Usini offrirà agli ospiti un palinsesto di iniziative volto a garantire un’esperienza immersiva e autentica nel territorio, sottolineando che “il vino è cultura e promozione del territorio”.

Il cuore della manifestazione sarà costituito dai Wine Tour, in programma dal 10 al 13 novembre, che offriranno agli appassionati la possibilità di visitare e degustare i prodotti di ben sette cantine del luogo: l’Azienda Vinicola Cherchi Giovanni Maria, Carpante Azienda Agricola di Antonietta Careddu, Cantina Francesco Fiori, Cantina Giovanna Chessa, Azienda Agricola Salvatore Chessa, Binza ‘e su Re di Franco Manca e Cantina Gavino Delogu.

A seguire, venerdì 14 novembre, sono previste due imperdibili masterclass focalizzate sui vitigni simbolo del territorio: la mattina sarà dedicata al Vermentino di Usini, mentre il pomeriggio approfondirà le caratteristiche del Cagnulari di Usini. I vini degustati proverranno da nove aziende locali, includendo, oltre a quelle del wine tour, anche la Tanarighe di Giovanni Chessa e l’Azienda Vinicola Pocobelli Giuseppe. Questi “Focus” saranno curati dal giornalista ed esperto enogastronomico Paolo Massobrio, autore de “Il Golosario”, che dialogherà con altri esperti del settore. La degustazione tecnica sarà guidata dall’enologo Dott. Pier Michele Chessa.

La settimana sarà ulteriormente arricchita da una serie di laboratori artigianali e culturali che permetteranno di approfondire l’antica arte della panificazione, la lavorazione delle carni, dell’olivicoltura, della pasta artigianale locale Andarinos de Usini (lavorata esclusivamente a mano), l’intreccio dei cestini, i dolci tipici locali Germinos de Usini, la birra artigianale e i ricami tradizionali sardi. È prevista inoltre una serata folk con tutti i gruppi locali, immergendo gli ospiti nelle tradizioni del luogo.

L’evento si chiuderà in bellezza sabato 15 novembre con una grande festa finale in piazza, che includerà degustazioni di tutti i vini delle cantine usinesi e l’intrattenimento musicale offerto dalla band locale “I Tremendi”.

In linea con l’attenzione del Comune alle tematiche ambientali, l’evento abbraccia la sostenibilità e la connessione digitale. La Dott.ssa Nadia De Santis, consulente di marketing territoriale, ha spiegato che gli enoturisti potranno prenotare tramite l’applicazione gratuita “Wine App”, accedendo alla sezione “Prenotazioni”. Per eventuali informazioni è disponibile l’indirizzo email [email protected]. L’amministrazione rivolge un invito caloroso a tutti gli appassionati a vivere da protagonisti questo straordinario evento che celebra il vino, la tradizione e l’accoglienza di Usini.