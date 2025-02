L’archeologia protagonista all’Ute Alghero

Si parlerà della necropoli di Anghelu Ruiu, candidata nella tentative list “Arte e architettura nella Preistoria della Sardegna nella conferenza in programma oggi, 13 febbraio, alle 17.30, nella sala dell’Ex Seminario di via Sassari, sede dell’Università delle Tre Età di Alghero. Le domus de janas”, tutt’ora oggetto di una progettazione per il miglioramento della sua fruizione e per il completamento di scavi e restauri, e la necropoli di Santu Pedru, per la quale prof. Contu fu pioniere delle ricerche e dell’interpretazione di questi monumenti, e per la quale verrà presentato un intervento dedicato al riutilizzo di parte degli ipogei per il culto cristiano .

Per Anghelu Ruiu gli interventi sul progetto, sul riordino e aggiornamento della documentazione e sui lavori previsti, saranno curati dalla dott.ssa Gabriella Gasperetti, funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e responsabile del progetto, dall’arch. Patrizia Luciana Tomassetti, funzionaria responsabile della Stazione Appaltante e supporto al RUP, dal dott. Luca Doro, archeologo e rappresentante del gruppo di progettazione incaricato e del comitato promotore delle celebrazioni, e dalla funzionaria restauratrice conservatrice sig. Alessandra Carrieri della SABAP SS-NU per quanto attiene alle problematiche di conservazione delle superfici decorate.

Una conferenza interessante alla quale l’Ute invita a partecipare anche docenti e studenti degli istituti cittadini.