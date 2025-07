La Torre di Sulis ospita un evento per collezionisti e appassionati

La Torre di Sulis si prepara ad accogliere un evento imperdibile per gli amanti della storia e del collezionismo. Dal 25 al 27 luglio, il Circolo Filatelico, Numismatico del Modellismo e del Collezionismo Algherese presenterà la mostra “Alghero e la Sardegna in collezione”. L’esposizione aprirà le sue porte ogni giorno, dal venerdì alla domenica, dalle 18:00 alle 21:30. L’inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 25 luglio alle ore 18:00, alla presenza delle autorità cittadine.

Un appuntamento da non perdere per i filatelici è fissato per venerdì 25 luglio, dalle 18:15 alle 19:45, quando Poste Italiane attiverà uno speciale annullo filatelico raffigurante un nuraghe. Per l’occasione, il circolo distribuirà una cartolina dedicata con l’immagine del Nuraghe Palmavera, realizzata con l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

I visitatori avranno l’opportunità di ammirare una vasta gamma di oggetti da collezione in linea con il tema della mostra. Tra gli articoli esposti ci saranno collezioni di francobolli dedicate ad Alghero e alla civiltà nuragica, cartoline antiche di Alghero e del Meilogu, monete sarde, antiche stampe con i costumi tradizionali sardi e altri interessanti pezzi da collezionismo, offrendo uno spaccato unico del patrimonio culturale dell’isola.