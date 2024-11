La proposta di Iniziativa Alghero: mille nuovi parcheggi per la città

Sabato, 16 novembre si è svolto presso la nuova sala dello Stabilimento “Il Lido” l’incontro dibattito “Emergenza parcheggi: analisi e soluzioni” promosso dall’associazione Iniziativa Alghero.

I lavori sono stati aperti dal Presidente dell’Associazione Avv. Francesco Sasso che evidenziato il fatto che l’esigenza di parcheggi pubblici deve essere una priorità. “Il fatto che durante la stagione estiva si arrivi ad impiegare un’ora di tempo per trovare un parcheggio ci deve far riflettere. La qualità della vita di una comunità si migliora creando tutti i servizi necessari. Il problema dei parcheggi è un servizio per i cittadini che non devono essere costretti a vagare per la città in cerca di un posto dove lasciare la propria auto. Il traffico urbano, soprattutto nelle zone centrali della città, è generato da veicoli in cerca di un parcheggio e ciò è causa di stress per gli stessi automobilisti.”

Francesco Sasso ha illustrato ai tanti cittadini presenti all’incontro la proposta elaborata da Iniziativa Alghero. “Cinque nuove aree per parcheggi in zone nevralgiche per la città per un totale di mille nuovi posti auto. Una prima area è quella in via Toda, Alghero Sud, che ha una superfice di 4.5000 mq. In tale area si realizzerebbero 170 posti auto a raso. Area vicina al lungomare Valencia, al Commissariato di Polizia di Stato. Una seconda area è quella di via Matteotti che ha una superfice di 1.580 mq. In tale area si realizzerebbero 85 posti auto a raso. Area vicina al campo sportivo, agli asili e utilizzabile dai residenti delle vie limitrofe. Una terza area è quella di via Corsica, quartiere la Pietraia, che ha una superfice di 2.000 mq. In tale area si realizzerebbero 105 posti auto a raso. Area vicino all’Ospedale Civile ed il mercoledì area interessata dal mercato degli ambulanti. Una quarta area è quella di Fertilia sita tra via Orsera e via Fiume che ha una superficie di 2.200 mq. In tale area si realizzerebbero 100 posti auto a raso. Area strategica per Fertilia in quanto vicina alla via Pola, di cui si discute di una pedonalizzazione nel periodo estivo, vicina all’ex cine teatro che si spera possa tornare a nuova vita a breve. Infine, la quinta area individuata, che presenta costi di realizzazione più elevati rispetto alle precedenti, è quella di via Tarragona dove vi sono i campi da tennis oggi completamente abbandonati. Tale area ha una superficie di 3.600 mq. e si potrebbe realizzare un parcheggio multipiano interrato di 500 posti auto.”

Tutte le aree individuate sono di proprietà pubblica e, fatta eccezione per quella di via Tarragona, che richiede tempi più lunghi, potrebbero essere realizzate, anche in via provvisoria, in pochi mesi al fine di essere utilizzate in vista della prossima stagione estiva.

Dopo l’illustrazione della proposta si è aperto il dibattito e per l’amministrazione è intervenuto il Vice-Sindaco Avv. Francesco Marinaro che si è complimentato con l’Associazione Iniziativa Alghero per la proposta presentata. L’Assessore ha evidenziato che il problema dei parcheggi ad Alghero viene da lontano ed ha riferito che l’amministrazione sta lavorando per individuare aree e per reperire risorse finanziarie. Oltra al Vice-Sindaco sono intervenuti Emiliano Piras, già assessore alla viabilità nella Giunta Conoci ed oggi consigliere comunale, l’ex Sindaco Stefano Lubrano, Salvatore Brichetto Vice Presidente Nord Sardegna Confcommercio, Lelle Salvatore consigliere comunale, Lelle Simula ed Antonello Usai oltre ad altri cittadini che hanno partecipato all’incontro.

Iniziativa Alghero ringrazia tutti i cittadini che hanno partecipato e dato il loro contributo alla discussione sul problema dei parcheggi in città. “Noi siamo aperti al confronto ed al contributo di idee che tutti i cittadini, nessuno escluso, vorranno fornire perché riteniamo che soltanto in questo modo Alghero può crescere”.