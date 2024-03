La musica dei CCCP sbarca ad Alghero

I CCCP – Fedeli alla Linea si ritrovano, tornano sul palco, tornano a fare musica e tornano in Sardegna per una imperdibile data algherese del loro nuovo tour “In FEDELTÀ la LINEA c’è” in occasione del festival Abbabula.

L’appuntamento con la Storia dell’indie rock italiano è fissato per il 3 agosto 2024 (ore 21:30) negli spazi dell’anfiteatro Ivan Graziani di Alghero. L’evento è organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili e da Shining Production in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Alghero e la Fondazione Alghero, inserito nel cartellone del festival Abbabula 2024 e parte del programma dell’Alguer Summer Festival.

Dopo essersi ritrovati, dopo la mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024” ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, dopo il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini” al Teatro Romolo Valli, dopo le tre date sold out all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto “CCCP in DDDR” e l’uscita dell’album live inedito “Altro Che Nuovo Nuovo”, i CCCP-Fedeli alla Linea tornano sulle scene live in Italia con il tour “In FEDELTÀ la LINEA c’è”. A 40 anni dal primo EP, “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur saliranno sul palco in uno degli eventi più attesi dell’estate 2024, tour ideato e curato in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti.

Apertura vendita biglietti domani, giovedì 14 marzo 2024, a partire dalle ore 18 sui circuiti di biglietteria Ticketmaster, TicketOne e Box Office Tickets presso la sede delle Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari e presso l’Atelier#3 via Carlo Alberto 84 ad Alghero. Costo del singolo posto (prevendita inclusa): parterre in piedi 46 euro; tribuna numerata 57,50 euro.

Ben lontani da un’operazione nostalgica, sempre liberi da etichette e confini, i CCCP – Fedeli alla Linea tornano a grande richiesta per parlare al mondo di oggi, in una serie di live tra il sacro e il profano dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” risuona attuale come non mai. Un successo, il loro, plasmato dalla capacità di rendere iconica ogni azione, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario di più generazioni.

L’evento è patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo, dalla Fondazione Alghero e dalla Fondazione di Sardegna