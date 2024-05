Jazzalguer, Nilo in concerto al Poco Loco

Inaugurata due settimane fa dal PerfecTrio di Roberto Gatto, la rassegna JazzAlguer, organizzata ad Alghero dall’associazione culturale Bayou Club-Events, prosegue questo venerdì (17 maggio) con un nuovo appuntamento della sua settima edizione; e sarà ancora il Poco Loco a ospitare il concerto in programma alle 22: protagonista sul palco del jazz club in via Gramsci il cantautore e polistrumentista Nilo, vincitore della scorsa edizione del contest per giovani talenti JazzAlguer Mediterrani, evento immancabile e qualificante di ogni edizione della rassegna.

Classe 2001, Daniele Delogu, in arte Nilo, inizia il suo percorso artistico nella sua città natale, Sassari, con varie formazioni rock, ma parallelamente coltiva una forte passione per la musica classica e il jazz che approfondirà al Conservatorio “Giuseppe Nicolini”, a Piacenza, dove entra in contatto e collabora con tanti musicisti. Nel 2020 firma il suo primo album, “Meco”, cui seguiranno vari singoli e due EP, “Lobi” nel 2022 e “Agrodolce” lo scorso dicembre: musica che rispecchia le diverse influenze e passioni di Nilo, dall’indie al cantautorato, dalla classica al jazz. Con lui in concerto, venerdì sera al Poco Loco, una formazione che vede Giuseppe Bussu e Corrado Canepari ai sassofoni, Andrea Budroni alle tastiere, Leonardo Mafra al basso e Federico Pintus alla batteria. Ingresso a 10 euro.

JazzAlguer ritornerà sabato primo giugno con il primo appuntamento “fuori porta” di questa edizione: ai Poderi Parpinello (sulla Strada Statale 291 della Nurra) concerto del chitarrista Marcello Zappareddu e il contrabbassista Salvatore Maltana con il loro progetto “Nomads”. Inizio alle 18.30. (Info e prenotazioni al numero 375 873 2735 e all’indirizzo [email protected]. Per altre notizie e aggiornamenti sulla rassegna è possibile consultare www.bayouclub events.com oppure le pagine facebook.com/jazzalguer • instagram: JazzAlguer.

La settima edizione di JazzAlguer è organizzata dall’associazione culturale Bayou Club-Events con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del bando Salude&Trigu.