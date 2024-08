JazzAlguer, Kenny Carr suona la musica di Ray Charles con la cantante Natalia Lubrano

Sventola nuovamente la bandiera a stelle e strisce sul palco della settima edizione di JazzAlguer, la rassegna organizzata ad Alghero dall’associazione culturale Bayou Club-Events. Dopo la cantante Morgan James, la band Kennedy Administration e il sassofonista Walter Smith III, sarà infatti un altro musicista statunitense il protagonista del prossimo concerto in programma a Lo Quarter: mercoledì (7 agosto) alle 21.30 riflettori puntati sul chitarrista californiano Kenny Carr con il suo personale omaggio al grande Ray Charles (scomparso vent’anni fa), “The Genius” capace di mescolare con maestria generi come il jazz, il blues, il gospel e il rhythm and blues, diventando una figura centrale nella storia della musica. A condividere la scena con Kenny Carr nell’interpretazione di brani intramontabili come “Georgia on My Mind,” “Unchain my heart” e “Hit the road Jack”, sarà la cantante polacca Natalia Lubrano con il supporto di una rodata sezione ritmica tutta sarda composta da Mariano Tedde al pianoforte, Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria.

Il biglietto per il concerto si può acquistare su Mailticket e Boxoffice Sardegna a 20 euro (più diritti di prevendita) oppure direttamente al botteghino a Lo Quarter mercoledì sera. Info e prenotazioni al numero 375 873 2735 e all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Per altre notizie e aggiornamenti www.bayouclub-events.com • ww.facebook.com/jazzalguer • instagram: JazzAlguer.

Classe 1964, Kenny Carr si è avvicinato alla musica iniziando a studiare il violino per passare poi alla chitarra. Dal suo incontro con il sassofonista Donny McCaslin e il batterista Kenny Wollesen prende vita il gruppo Jazz Animals con cui apre il concerto di Freddie Hubbard e Carmen McRae al festival jazz di Tamalpais nel 1981. Nel 1986, mentre è ancora studente alla Berklee College of Music, viene chiamato a far parte dell’Orchestra di Ray Charles con il quale si esibisce per oltre dieci anni in tour in tutto il mondo e registra gli album “Just Between Us” (del 1988) e “Live at Montreux” (1997). Dopo l’esperienza con “The Genius”, Kenny Carr ha lavorato per diversi anni con la big band del sassofonista Maceo Parker, e ha registrato e pubblicato dieci album a suo nome collaborando con nomi del calibro di Hans Glawischnig, George Lacks, Tony Mason, Richie Morales, Tom Baldwin, Brian Fullen, Frank Russo.

Cantante, autrice e vocal coach dotata di una voce profonda e calda, Natalia Lubrano è salita alla ribalta partecipando all’edizione 2014 di “The Voice Of Poland”, dove ha raggiunto la semifinale, e allo show tv “Must Be The Music”. Originaria di Breslavia, diplomata alla Grażyna Bacewicz State Primary Music School di Wrocław e alla scuola pubblica di “Jazz à Tours”, in Francia, si è fatta conoscere nella scena polacca e nella community hip hop per la sua lunga collaborazione con la band Miloopa con cui ha registrato gli album “Nutritions Facts” (2005), “Unicode” (2008), “Optica” (2011) e “Verke” (2016). È del 2012 il primo disco a suo nome, “R.E.S.P.E.C.T.”: undici canzoni originali (la maggior parte in inglese) scritte da lei stessa e dal suo chitarrista Wojtek Orszewski. Oltre a esibirsi con la sua band e in varie collaborazioni, Natalia Lubrano gestisce la sua scuola di canto, Wokalny Eksperymenty, che ha fondato e dove ha formato diversi giovani cantanti premiati.

Prossimo impegno in calendario per JazzAlguer martedì 13 agosto: in programma un viaggio ideale in Brasile e nella sua ricca varietà di culture e tradizioni musicali con il Choro da Ilha Kari-Oka sexteto, unione e incontro di due formazioni sarde dedite alla musica di quella terra: il duo Kari-Oka e il gruppo Choro da Ilha che, come dichiara il nome, ha il suo genere di riferimento nello choro. Sul palco di Lo Quarter saliranno Margherita Lavosi alla voce, Emilia Mulas al clarinetto, Matteo Sedda alla tromba, Cristian Ferlito alla chitarra, Federico “Carioca” Unali al pandeiro e Nicola Marogna al cavaquinho.

La settima edizione di JazzAlguer è organizzata dall’associazione culturale Bayou Club-Events con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del bando Salude&Trigu.