Istituto “Angelo Roth”, consegnate le certificazioni linguistiche

Il dirigente scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” di Alghero dott. Angelo Parodi ha consegnato, nei giorni scorsi, nell’Auditorium dell’istituto, le certificazioni linguistiche B1 e B2 ottenute dagli studenti che hanno frequentato i corsi di preparazione linguistica attivato dallo stesso istituto che da anni gode del riconoscimento ufficiale di “Cambridge Preparation Centre” e che, da quest’anno, vanta anche il ruolo di “Cambridge Test Centre” in quanto i 41 studenti interni hanno potuto sostenere l’esame presso i locali dell’Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” di Alghero.

Il corso, tenuto da docenti interni dell’Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” Chiara Stella Fadda, Daria Della Chiesa, Marco Piga e Marco Sanna, in collaborazione anche con la docente esterna di madrelingua Jennifer McAndrew. Nel corso della cerimonia è stato messo in risalto il grande risultato ottenuto dagli studenti interessati e il dirigente, dott. Angelo Parodi, ha sottolineato la ricaduta positiva di queste certificazioni non solo in termini di soddisfazione personale e miglioramento delle competenze linguistiche, ma anche perché le certificazioni linguistiche hanno un ruolo fondante in ambito lavorativo e nelle università che, sempre più spesso, richiedono un livello certificato nella lingua inglese per poter seguire i loro corsi o per avere convalidati gli esami di lingua straniera.

Il dirigente scolastico ha inoltre messo in rilievo che la restituzione recente dei dati INALSI riportano un significativo miglioramento, a livello di istituto, nelle competenze linguistiche grazie anche a percorsi come questi attivati. Alla cerimonia ha partecipato anche la referente dell’English Centre di Sassari che ha ringraziato tutti i partecipanti e tutti gli operatori della scuola per aver contribuito al successo dell’iniziativa e all’allestimento dei locali per l’esame. Va aggiunto che l’Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” di Alghero è l’unica scuola superiore di II grado della città ad aver

ottenuto il riconoscimento di Cambridge Test Centre. Il dirigente dott. Angelo Parodi ha inoltre ricordato che l’Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” è uno degli istituti della Sardegna ad aver sottoscritto con il centro esami di Sassari la convenzione Cambridge Exam Project North Sardinia che ha la finalità di promuovere il conseguimento delle certificazioni di lingua inglese con varie azioni. La convenzione prevede anche una borsa di studio offerta dall’English Centre che consiste in una quota d’esame gratuita da assegnare agli studenti che vorranno sostenere l’esame nelle prossime sessioni.

Successivamente hanno preso la parola alcuni studenti e studentesse che hanno voluto condividere la propria esperienza: tra questi Federico che ha consigliato la frequenza dei corsi anche per l’opportunità che questi offrono di socializzare con gli studenti di altre classi; Maria ha invece condiviso il suo entusiasmo di voler andare avanti e ottenere le certificazioni successive. Al termine sono stati consegnati le certificazioni. E’ intenzione della dirigenza dell’Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” di Alghero di attivare, a breve, nuovi corsi di preparazione linguistica per i livelli B1 e B2 rivolti agli studenti che frequentano uno degli indirizzi di studio offerti dal Roth (CAT, AFM sportivo, Turismo, Informatica, Elettronica ed Elettrotecnica).

“Il nostro obiettivo futuro sarà quello di riuscire a ottenere il ruolo di scuola di riferimento per le certificazioni linguistiche esterne per l’intero territorio di Alghero”, – ha concluso il dott. Angelo Parodi dirigente scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” di Alghero