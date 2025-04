“È più che evidente che il ventriloquo di AVS Alghero è andato a Cagliari, ma non ha trovato il Poetto”. Marco Tedde controreplica così alle parole dei consiglieri di AVS (LEGGI). Secondo l’esponente politico azzurro “quegli stanziamenti che fa menzionare ai due incauti consiglieri di AVS sono spalmati su tutti i comuni. Ma Nuoro, Carloforte e Cagliari, solo per citare alcuni comuni privilegiati sostenuti da consiglieri regionali legati ai loro territori, hanno avuto tanti milioni di euro di risorse aggiuntive per azioni puntuali al fine di finanziare una grande quantità di eventi e servizi per le comunità cittadine”.

“Alghero – ribadisce Tedde – non ha purtroppo avuto il medesimo trattamento. Così come accadeva nella passata legislatura quando la cittadina “catalana” era rappresentata a Cagliari in modo fattivo. Motivo per cui l’esponente politico del Campo largo è stato elegantemente attaccato sui social dal Presidente di Fondazione, esponente di spicco del M5S”.

“Attendiamo atti responsabili da parte del Consigliere algherese della maggioranza Todde – evidenzia il consigliere nazionale di FI – sperando che non continui ad inviare “letterine” alla Todde, a proporre altisonanti “mozioni per la pace nel mondo” e ad utilizzare il “ventriloquio” immolando novizi della politica cittadina. Alghero ha bisogno di ben altro” -chiude Tedde