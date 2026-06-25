Il turismo accessibile fa tappa sull’Isola: World4All apre la sua sede operativa in Sardegna

World4All Srl, la piattaforma italiana dedicata al turismo accessibile, annuncia l’apertura della sua nuova sede operativa in Sardegna. Un passo strategico che segna il passaggio da una collaborazione saltuaria a una struttura radicata stabilmente sull’Isola, pensata per operare in modo continuativo al fianco di istituzioni, strutture ricettive e operatori locali. Il nuovo ufficio sardo diventerà il punto di riferimento per la mappatura e la certificazione delle strutture, la formazione degli addetti ai lavori, il supporto agli enti locali e lo sviluppo di partnership istituzionali.

«Aprire una sede operativa in Sardegna è la risposta concreta a un territorio che lo merita e a una domanda di accessibilità che cresce ogni anno — dichiara Marvin Milanese, CEO di World4All Srl —. Con Sergio e Francesca abbiamo schierato un team locale di altissimo profilo: professionisti che conoscono a fondo il territorio, credono nell’inclusione come valore autentico e hanno le competenze necessarie per trasformare la Sardegna in un modello di destinazione accessibile a livello europeo».

Il ruolo di Brand Ambassador e la gestione delle relazioni istituzionali sono stati affidati a Sergio Grimaldi. Figura di spicco nel panorama dell’associazionismo isolano, Grimaldi mette a disposizione una rete consolidata di rapporti con enti locali, Pro Loco, strutture ricettive e istituzioni regionali. La sua solida esperienza nella formazione inclusiva — che comprende anche i processi cinotecnici rivolti a persone con disabilità — lo rende l’interlocutore naturale di World4All nel dialogo con il territorio.

«Conosco la Sardegna in ogni suo angolo e so quanto sia ancora lunga la strada verso un’accessibilità reale e non solo dichiarata — sottolinea Sergio Grimaldi —. In World4All ho trovato uno strumento serio e certificato, che rispetta chi affronta ogni giorno le barriere. Il mio impegno sarà portare questa piattaforma ovunque ci sia un’esperienza turistica da rendere accessibile a tutti, perché l’inclusione non è un’opzione, ma una responsabilità collettiva».

Il cuore operativo della sede sarà gestito da Francesca Serra, nel ruolo di Disability Manager e Responsabile dello Sviluppo Territoriale in Sardegna. Con una carriera ventennale nella formazione rivolta alle persone con disabilità e agli operatori del settore, Serra è iscritta all’Albo Nazionale dei Disability Manager gestito da AIDIMA, una figura professionale certificata ancora rara nel panorama italiano. Sarà lei a guidare i servizi di World4All rivolti a strutture, aziende e istituzioni sarde, focalizzandosi su formazione, consulenza e accompagnamento verso una cultura inclusiva strutturata.

«L’accessibilità non si improvvisa: richiede competenza, ascolto e una presenza costante sul territorio — spiega Francesca Serra —. In vent’anni di formazione ho visto quante barriere siano ancora invisibili agli occhi di chi non le vive ogni giorno. World4All offre finalmente uno strumento serio per evidenziarle e abbatterle. La Sardegna ha tutte le risorse per diventare un esempio concreto di cosa significa progettare per tutti».

Un contesto normativo favorevole

L’apertura della sede sarda arriva in un momento di forte impulso normativo e finanziario: le linee guida dell’European Accessibility Act e i fondi del PNRR Missione 5 — che mette sul piatto 50 milioni di euro per l’accessibilità turistica — rendono urgente per le destinazioni italiane dotarsi di strumenti professionali. World4All, già beneficiaria del programma Smart & Start Italia di Invitalia, punta a fare della Sardegna un modello virtuoso per l’intero Paese.

World4All è una startup innovativa con sede a Desenzano del Garda (BS) che sviluppa soluzioni per rendere più accessibili luoghi, servizi e territori attraverso dati certificati, audit tecnici sul campo e intelligenza artificiale. Ad oggi conta oltre 350 strutture mappate, più di 500 professionisti formati, applicazioni dedicate per iOS e Android e un ESG Rating A (Ecomate, 2026). Tra i suoi partner figurano importanti realtà nazionali come UICI, ENS, AUTISMART, Federfarma, Federalberghi e il Consorzio Lago di Garda Lombardia.