Il Segretario Ara lascia Alghero: “Anni intensi e di crescita professionale”

Avvicendamento ai vertici del Comune di Alghero. Il Segretario comunale dott. Antonio Ara, come preannunciato nelle scorse settimane, lascerà la municipalità algherese per prendere servizio nel Comune di Oristano a partire dal prossimo lunedì. Oggi la seduta di Giunta con alcuni importanti provvedimenti e con i saluti al Sindaco e agli Assessori.

“Desidero ringraziare il dott. Ara per la proficua collaborazione e serietà con cui ha accompagnato questo primo anno di mandato”, ha dichiarato il Sindaco Raimondo Cacciotto. “A nome mio e di tutta l’Amministrazione intendo esprimere al Segretario i migliori auguri per il nuovo incarico e il proseguimento della sua carriera”.

Il Segretario aveva preso servizio presso il Comune di Alghero nel luglio del 2023, dopo aver svolto lo stesso incarico presso la segreteria convenzionata tra i comuni di Ozieri e Ittireddu e presso l’Unione di Comuni del Meilogu.

“Sono stati due anni intensi e di crescita professionale in una delle città più importanti della Sardegna”, ha commentato il dott. Antonio Ara. “Ringrazio tutti i dipendenti per la fattiva collaborazione e la dedizione con cui lavorano ogni giorno a servizio dei cittadini, e vorrei che questo ringraziamento arrivasse a ciascuno di loro, non potendolo fare personalmente”.

Nei prossimi giorni il Sindaco Raimondo Cacciotto darà inizio all’iter procedimentale per l’individuazione del nuovo Segretario generale. “Ringrazio tutti i dispensatori di consigli, che ascolto peraltro sempre volentieri – afferma – rassicuro sul fatto che so perfettamente cosa devo fare per assicurare la trasparenza e la buona efficienza dell’Amministrazione”.