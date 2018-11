Il Green Alghero al Trofeo Nico Sapio

Ci addentriamo nella stagione invernale del nuoto passando come sempre per la Liguria. In programma il tradizionale trofeo Nico Sapio in vasca da 25 metri, giunto alla quarantacinquesima edizione ed intitolato alla memoria del giornalista Rai che morì insieme con una selezione della nazionale in seguito all’incidente occorso al Convair Lufthansa in fase di atterraggio a Brema nel 1966. Lo scenario sarà la piscina Sciorba di Genova dal 9 all’11 novembre (primi due giorni dedicati ad Assoluti e Juniores, la domenica riservata ad Esordienti e Ragazzi). Batterie alle 9.00 e finali alle 16.30 venerdì e alle 18.00 sabato con diretta su Rai Sport + HD delle sessioni pomeridiane.

Alla gara, valida come prova di qualificazione per i Mondiali di Hangzhou, in Cina (11-16 dicembre), è prevista la partecipazione di quasi 1500 atleti. Trenta i nuotatori d’interesse nazionale invitati, tra cui i rientranti Silvia Di Pietro, Gabriele Detti e Nicolò Martinenghi che – dopo lunghi infortuni – hanno partecipato a meeting di inizio stagione con risultati incoraggianti. Tornerà a nuotare i 200 stile libero Federica Pellegrini; saranno presenti anche “l’italiano” Santo Condorelli e la regina dell’estate Simona Quadarella, domenica autrice del record italiano nei 1500 stile libero in vasca corta.

Venerdì 09- sabato 10 novembre 2018 gareggeranno le categorie Juniores e Assoluti e Paralimpici, domenica 11 novembre 2018 gareggeranno gli Esordienti A e la cat. Ragazzi. Per gli Assoluti sono inserite tutte le gare. Per la cat. Junior le gare sui 100 metri e i 200 misti. Tutte le gare prevedono batterie il mattino e finali il pomeriggio, salvo 800 stile libero donne/1500 stile libero maschile, 100 e 400 misti che avranno solo 1 serie il pomeriggio. Le gare dei 400 sl avranno la 2° e 3° serie il mattino e la 1° il pomeriggio. La copertura televisiva dovrebbe essere garantita da Rai Sport.

Il Green Alghero sarà rappresentato da un folto gruppo di atleti che hanno ottenuto la qualificazione nella passata stagione. Ambrosio Federica:100 m Dorso; Bechere Adam:100 m Farfalla; Cocco

Aurora:100 m Farfalla e 200 m Misti; CucchiCarola:100 m Dorso; Fiorentino Camilla Lucia: 100 m Rana e 200 m Misti; Maggioni Alice:100 m Stile Libero e 100 m Farfalla; Mannoni Giovanni:100 Rana; Masala Marta:100 m Rana; Melone Mattia: 100 m Stile Libero e 100 m Farfalla; Palladino Maddalena:50 m Dorso, 100 m Dorso, 50 m Farfalla e 100 m Farfalla.