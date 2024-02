Il Consorzio Turistico Riviera del Corallo incontra i candidati del territorio

Il Consorzio turistico Riviera del Corallo, conoscendo l’importanza della rappresentanza del territorio di Alghero in Regione, in vista della prossima scadenza elettorale organizza per il 22 Febbraio, alle h. 17.00, presso La Sala Polivalente della Domenico Manca S.p.A. – Oleificio San Giuliano in Reg. San Giuliano – via Carrabuffas, un incontro con tutti i candidati alle elezioni regionali del territorio di Alghero che desiderino confrontarsi con i rappresentanti della filiera turistica.

Ai candidati verranno chiesti alcuni precisi aspetti del loro programma, ad iniziare dal futuro dell’ aeroporto e le problematiche della continuità territoriale, proseguendo sul piano del turismo, le linee strategiche e la pianificazione per gli anni a venire, le iniziative che suggeriranno per il prolungamento della stagione turistica e come declinerebbero nel loro programma turistico il patrimonio enogastronomico ed identitario del territorio.

L’incontro – spiegano dal Consorzio Riviera del Corallo – è aperto a tutti i candidati del territorio di Alghero, con un massimo di due candidati per lista a supporto di ogni candidato a Presidente della Regione Sardegna. Le adesioni al confronto dovranno essere comunicate via mail alla segreteria del consorzio [email protected] entro e non oltre le h 15.00 del 19 Febbraio.