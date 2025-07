Il Baretto di Porto Ferro si accende: BlueSunset Festival con Max Lazzarin e Lakeetra Knowles

Il Baretto di Porto Ferro si prepara a ospitare il terzo appuntamento dell’edizione 2025 del BlueSunset Festival, che venerdì 25 luglio vedrà salire sul palco al tramonto una miscela esplosiva di talento: Max Lazzarin con la sua BlueSunset Band e la straordinaria voce di Lakeetra Knowles.

Un incontro tra il ritmo “made in Veneto” di Lazzarin e l’estro americano di Knowles promette di infiammare la baia al calar del sole. La serata sarà un viaggio musicale che spazierà dal New Orleans Blues al Boogie, dal Funk al Soul, passando per Gospel, R&B, Jazz e Black Music.

Max Lazzarin, pianista, cantante e compositore con oltre 25 anni di carriera, è riconosciuto come una delle figure più autentiche del blues italiano. Il suo stile, profondamente ispirato alle atmosfere di New Orleans, si arricchisce di contaminazioni che vanno dal boogie al funk, dal soul al ragtime, il tutto condito da un tocco di ironia e poesia tipicamente italiana.

Accanto a lui, la talentuosa Lakeetra Knowles, un’artista americana originaria di Little Rock, Arkansas, che ha conquistato la ribalta internazionale grazie a una voce potente e ricca di sfumature. Cantante e attrice, Knowles fonde nel suo stile musicale soul, gospel, R&B, blues e jazz, affondando le radici nella ricca tradizione della black music del sud degli Stati Uniti. La sua carriera l’ha vista calcare palcoscenici importanti tra Broadway, cinema e televisione, definendosi una “storyteller” capace di trasformare ogni performance in un’esperienza emotiva coinvolgente.

La BlueSunset Band, formazione live residente che accompagna gli ospiti del Baretto, sarà composta da Max Lazzarin (voce e pianoforte), Cisco Ogana (chitarre), Fabrizio Leoni (basso, contrabbasso) e Carlo Sezzi (batteria e percussioni), garantendo qualità e un groove impeccabile per ogni sfumatura stilistica.

Il concerto promette una serata che “profuma di viaggi, sud, che mostra radici e libertà”, un mix ricco e coinvolgente che saprà catturare l’anima dei luoghi e far vibrare la baia di Porto Ferro.