I ragazzi della 4^B del Liceo Scientifico alla scoperta di Bruxelles e delle Istituzioni europee

Dal 30 marzo al 3 aprile 2025, gli studenti della classe 4B del Liceo Scientifico Fermi di Alghero, hanno partecipato a un viaggio a Bruxelles, come riconoscimento per il loro impegno nel progetto ASOC “A Scuola di OpenCoesione” 23/24, che ha visto il loro Team Sea Wave Energy Alguer, analizzare e monitorare l’uso dei fondi pubblici e delle politiche di coesione a livello europeo e classificarsi primo in ambito regionale e secondo a livello nazionale. Bruxelles, cuore pulsante dell’Unione Europea, ha rappresentato per gli studenti non solo una meta culturale, ma anche un’occasione unica per comprendere il funzionamento delle istituzioni che governano il continente. In particolare la visita al Parlamento Europeo ha rappresentato un momento fondamentale: gli studenti hanno potuto esplorare i grandi spazi dell’istituzione, riflettendo sul ruolo cruciale che il Parlamento gioca nelle decisioni politiche che influenzano la vita di milioni di cittadini europei.

Un’altra tappa importante è stato l’incontro con la Dott.ssa Francesca Raimondi della Digi Regio, Rapporteur del FESR Sardegna, che ha illustrato agli studenti come la comunicazione digitale e la trasparenza dei dati siano fondamentali per il funzionamento democratico dell’Unione Europea. Gli studenti hanno approfondito il modo in cui i media e la tecnologia possono rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, favorendo la partecipazione attiva alla vita politica.

Il programma delle visite però non si è limitato agli aspetti istituzionali: gli studenti hanno anche visitato la Casa della Storia Europea, un museo che racconta la lunga e affascinante storia dell’Europa, dalle sue origini fino alla creazione dell’Unione Europea. Un viaggio nel tempo che ha permesso ai ragazzi di comprendere meglio i processi che hanno portato all’integrazione europea. Inoltre, gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare la Cattedrale del Sablon, uno dei principali luoghi di culto di Bruxelles, e l’Atomium, simbolo della capitale belga. Quest’ultimo, con la sua struttura unica a forma di molecola, ha offerto una vista spettacolare della città, unendo arte, architettura e scienza. Infine gli studenti hanno visitato la splendida Grand Place, il famoso Manneken Pis e il Museo Magritte, che sono tra i simboli più conosciuti di Bruxelles.

Questo viaggio ha rappresentato per la classe 4B non solo una preziosa occasione di crescita personale e culturale, ma anche un’opportunità per approfondire i temi del progetto Open Coesione, che ha visto gli studenti protagonisti in prima linea nella promozione della trasparenza e della partecipazione civica. Un’esperienza che li ha avvicinati in modo concreto alle istituzioni europee, sensibilizzandoli sul ruolo fondamentale che ciascuno di noi può svolgere nel migliorare la società. Un ringraziamento particolare al dott. Antonio Mura della Regione Sardegna che ha supportato, docenti e studenti, durante tutta la progettazione del viaggio.