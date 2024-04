I “Fulmini Matematici” di Alghero alle finali delle “Olimpiadi di Problem Solving”

Sabato, 13 aprile i “Fulmini Matematici”, quattro studenti di Alghero della 5^ A della scuola primaria Sacro Cuore di Alghero, sono volati in Emilia Romagna per partecipare alle finali di OPS “Olimpiadi di Problem Solving”. I giovanissimi Lorenzo Fadda, Gabriele Fresu, Giorgio Macciocu e Giacomo Masile, accompagnati dalla loro maestra Anna Gandini, hanno potuto confrontarsi con i giovani più bravi d’Italia presso il Campus Universitario – Ingegneria e Scienze Informatiche di Cesena.

Dopo il primo posto ottenuto in Sardegna, i ragazzi si sono classificati diciottesimi all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (M.i.u.r.) al fine di favorire lo sviluppo di competenze chiave per la soluzione di problemi attraverso modelli, metodi e strumenti informativi. Nel problem solving prevale il pensare, il ragionare, il fare ipotesi ed operare scelte. Tutte operazioni che richiedono la gestione di informazioni più che l’applicazione sterile di procedimenti meccanici volti alla risoluzione di semplici calcoli.

Guidati dalla loro insegnante, tutti i bambini delle classi di quinta del plesso Sacro Cuore, sin dallo scorso mese di ottobre, hanno cominciato la preparazione per conoscere e affrontare contenuti e metodo della competizione, partecipando online alle gare progressive a livello di istituto e regionale. Pur non salendo sul podio, i quattro giovanissimi studenti di Alghero hanno vissuto un’esperienza formativa entusiasmante e ricca di emozioni. L’auspicio è che questo tipo di iniziative non siano solamente promosse dalle singole insegnanti e famiglie, ma diventino sempre e più parte integrante del Sistema Scolastico.