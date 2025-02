I fratelli Fois di Accademia Olearia nella copertina delle eccellenze di Forbes

Accademia Olearia conquista i palati degli italiani e Forbes, il magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle le dedica la copertina e un servizio nel supplemento “Eccellenze 2025”. La selezione delle 100 eccellenti realtà italiane di Forbes torna anche quest’anno, in collaborazione con So Wine So Food, per raccontare ai lettori i migliori prodotti e le aziende nelle categorie Drink, Experience, Food e Wine. “L’Oro verde di Sardegna” è il titolo dell’approfondimento dedicato alla storia di Accademia Olearia e della famiglia Fois: dodici pagine che raccontano le origini dell’azienda di Alghero, il lavoro di valorizzazione delle cultivar, i riconoscimenti ottenuti in tutto il mondo e la visione sempre più ecosostenibile e innovativa. Non è la prima volta che il noto magazine racconta di Accademia Olearia: ”Una grande emozione vederci in copertina e tra le pagine di un magazine che rappresenta un vero punto di riferimento nel mondo del business e dell’innovazione. Un riconoscimento importante per la nostra azienda”, sottolineano i fratelli Alessandro e Antonello Fois.