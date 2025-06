“Grazia Deledda e il Cibo…” appuntamento con Nàrami a Sa Madra

Martedì 24 giugno alle ore 19.00 a Sa Mandra ritorna Nàrami e ospiterà un libro che narra di cibo: Grazia Deledda e il cibo, da Omero ai giorni nostri, scritto da Giovanni Fancello e Sara Chessa, Arkadia Editore. Il libro è un viaggio avvincente nella produzione agricola, nell’allevamento, negli usi, nei riti, nelle abitudini, nelle contaminazioni culinarie di un’isola che è al centro del bacino del Mediterraneo. Dopo un intenso anno di presentazioni, al di là e al di qua del mare, questo peculiare racconto approda a Sa Mandra, convinto di trovare, in questa che era una casa colonica, oggi azienda agricola e rinomato agriturismo, la sua dimora ideale.

Sarà Gianluigi Tiddia, ingegnere, influencer, esperto di comunicazione, a dialogare con gli autori. Giovanni Fancello e Sara Chessa hanno setacciato l’opera letteraria della Deledda e hanno selezionato i brani più significativi nei quali il premio Nobel racconta di tavole imbandite, di feste e cibi, ma hanno anche scelto, di riportare tutte quelle pagine colme di curiosità, di specifici aneddoti, dei tanti riti e rituali legati al cibo, che hanno fatto la storia gastronomica della gente di Sardegna. Una storia spesso ignorata, o osservata con superficialità, questo studio invece, ne dimostra la profondità culturale, le mille contaminazioni e gli innumerevoli incroci intrinsechi alla propria peculiarità e storia.

Ad accompagnare la serata ci saranno: le letture, tratte dal libro, a cura di Stefano Resmini; i racconti di Fabrizio Murrocu, cresciuto nelle cucine di Sa Mandra, ora cuoco provetto, che racconterà dei dettagli sulla cucina emiliano-romagnola, in quanto Grazia Deledda, aveva una dimora a Cervia, dove era solita passare periodi di vacanza, e nei suoi scritti riporta dettagli sulla cucina emiliano-romagnola. Fabrizio Murrocu ha vissuto e studiato cucina in quel di Parma, e nella cena che seguirà, dopo la presentazione, esclusivamente su prenotazione, ci delizierà con alcune ricette emiliano-romagnole, selezionate in onore del Premio Nobel della letteratura italiana.