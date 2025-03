Grande adesione al programma per gli over 65 di Alghero

È iniziato domenica il programma di attività gratuite a favore degli anziani over 64 della città con il primo appuntamento con il week end a Mamoiada per il carnevale ( 2-3 marzo ). Circa cento persone hanno preso parte all’iniziativa voluta dall’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto con l’opportunità offerta dai Servizi Sociali del Comune di Alghero attraverso il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali che la Regione Sardegna mette a disposizione con il Plus, il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona. Gli anziani hanno aderito all’occasione del week end di carnevale con visita al Museo delle Maschere e sfilata dei Mamuthones, cena e pernottamento a Nuoro e visita al Museo Grazia Deledda e al Museo Nivola ad Orani. A salutare la comitiva, ieri mattina al Piazzale della Pace, ha voluto presenziare il Sindaco Raimondo Cacciotto con l’Assessore alle Politiche Sociali Maria Grazia Salaris e il Presidente del Consiglio comunale Beniamino Pirisi. Ad inizio Maggio, ( 10 e 11 ), è prevista la seconda parte del programma, già prenotati altri 105 anziani, con la visita nel Medio Campidano, con tappa al Museo Eleonora D’Arborea e Museo dei cappuccini di Sanluri, visita alla Reggia e Casa Zapata, con pernottamento a Villanovaforru e escursione al Parco della Giara.

“Confermiamo la nostra attenzione a favore degli anziani della città – spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto – ed è con grande entusiasmo che mettiamo loro disposizione questa opportunità. L’adesione entusiasta di tante persone ci conferma di quanto le politiche orientate al benessere della persona e delle famiglie siano importanti per la nostra comunità.” Le domande di partecipazione per le iniziative gratuite varate dall’Amministrazione con l’impiego di risorse pari a 74 mila euro sono state superiori alle previsioni (circa 470). “Promuovere socializzazione e occasioni d’incontro è senza dubbio una priorità di questa Amministrazione: è nostra intenzione organizzare questo tipo di attività in maniera continuativa – specifica l’Assessora Maria Grazia Salaris – e contiamo di prendere in considerazione altre soluzioni integrative per coloro che non hanno potuto usufruire dell’opportunità, per andare incontro alla più ampia fetta di richiedenti possibile”. Nel programma di promozione delle politiche inclusive mirate a favorire un maggior benessere della fascia di popolazione ultra sessantacinquenne è prevista anche una serie di sessioni di ginnastica dolce, alla quale hanno aderito oltre venti anziani. L’avviso pubblico a favore delle persone over 65 era stato pubblicato nel mese di gennaio, con le istanze da presentare al 10 febbraio.