Grand Re-Opening La Saletta: menu dedicato al territorio di Alghero

Mercoledì 27 marzo dalle 18.30 il ristorante La Saletta, storica attività di Alghero, riapre i battenti e lo fa con un evento originale: Gran Re-Opening con la presentazione del nuovo menu “Memoria e Rivoluzione”, attraverso una speciale formula “Assaggi e Degustazione”. Per la prima volta il nuovo menu sarà presentato con una serie di assaggi selezionati dagli chef direttamente dalla nuova carta, in formato aperitivo e finger food, abbinati a un calice di vino. Un menu che gioca con il cibo come mezzo per evocare memoria, ricordi ed emozioni. Profumi e sapori che riportano indietro nel tempo e con un tocco di rivoluzione negli accostamenti e nelle nuove tecniche e reinterpretazioni delle ricette che fanno parte della tradizione

“Memoria e Rivoluzione è un menu che gioca con il cibo come mezzo per evocare memoria, ricordi ed emozioni. Profumi e sapori che riportano indietro nel tempo e con un tocco di rivoluzione negli accostamenti e nelle nuove tecniche e reinterpretazioni delle ricette che fanno parte della tradizione”, sottolinea Gianluca Chessa, titolare de La Saletta. La formula aperitivo e degustazione è pensata come un appuntamento aperto, immaginato per presentare il nuovo menu a tutte le persone interessate e amanti dell’abbinamento cibo e vino.

Il Percorso Assaggi e Degustazione sarà abbinato ai calici di Akènta e della Linea Prestige della Cantina Santa Maria La Palma, partner esclusiva dell’appuntamento: le bollicine di Sardegna e i calici di Recònta – Cagnulari Riserva – e Redìt – Cannonau Riserva – si sposeranno alle proposte culinarie degli chef, per un connubio di sapori del territorio di Alghero e di Sardegna.

La Grand Re-Opening sarà un evento esclusivo dedicato a tutti gli amanti del buon cibo e del buon vino, in un contesto elegante e informale. La partecipazione avrà un prezzo fisso di 20 euro ed è pensata per permettere a più persone di assaggiare la cucina de La Saletta, ristorante inserito nella prestigiosa guida Michelin 2023 e 2024. Una grande opportunità per avere un assaggio di alta cucina, con la sua proposta originale e fuori dall’ordinario, abbinato ai vini di Alghero. Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri 079.4125748 e 348.0171332