G20 Spiagge, al via il Summit di Alghero

Inizia ad Alghero l’8° Summit del G20 Spiagge. 40 sindaci, operatori delle vacanze, rappresentanti delle associazioni di categoria del turismo e della balneazione, assessori regionali e ministri della Repubblica, si confronteranno su 6 tavoli di lavoro. Il segmento turistico italiano più performante, sia in termini di presenze che di PIL, ad Alghero pone le basi per accompagnare l’imminente stagione estiva. I lavori iniziano mercoledì 14 maggio con una cerimonia inaugurale alle ore 18.30 presso il Teatro Civico di Alghero.

Giovedì mattina, 15 maggio, si terranno i tavoli di confronto che vedranno impegnati tutti i partecipanti in un doppio ruolo: sia quello di chi accoglie sia quello di chi comunica esperienze amministrative e suggerimenti per la soluzione dei tanti temi in agenda. L’ambiente, dalla gestione dei rifiuti, posidonia all’erosione costiera, le comunità energetiche e le fonti alternative, la vita dei residenti tra affitti, commercio e viabilità, il tema dell’imposta di soggiorno e del project financing, la gestione del demanio e la sicurezza del mare. Questi argomenti vengono trattati con la necessaria concretezza e senso di responsabilità verso i turisti e, soprattutto, verso i residenti delle comunità marine. Nel pomeriggio, durante una seduta comune, i partecipanti verificheranno, con l’aiuto di Andrea Mattei, caporedattore della Gazzetta dello Sport, le possibilità di crescita turistica delle attività outdoor e degli eventi sportivi. La giornata si concluderà con un confronto tra Stefano Locatelli, Vicepresidente ANCI nazionale, e i sindaci del G20Spiagge sul ruolo del primo cittadino nei confronti della comunità che rappresenta.

Venerdì 16 maggio la tre giorni si conclude con un convegno a cui parteciperanno attraverso messaggi video, il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e quello alla Disabilità, Alessandra Locatelli. Emanuela Rosa-Clot, direttrice di Bell’Italia e di Gardenia, condurrà dei panel con la presenza dei parlamentari, Silvio Lai – Commissione Bilancio, Gianluca Caramanna – Commissione Turismo, Giorgia Andreuzza – Commissione Turismo e Massimo Zedda, Sindaco di Cagliari in qualità di delegato Nazionale ANCI su rifiuti e riciclo. Raimondo Cacciotto, sindaco di Alghero e Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti e coordinatrice nazionale del G20Spiagge, faranno con la direttrice Rosa-Clot gli onori di casa a nome di tutti i sindaci presenti.

Una parte del convegno sarà dedicata ad un focus sulla Regione Sardegna alla presenza di Piero Comandini, Presidente del Consiglio Regionale, Franco Cucureddu, Assessore al Turismo, Giuseppe Meloni, Vicepresidente e Assessore alla Programmazione e Bilancio, Desirè Alma Manca, Assessore al Lavoro, Gianfranco Satta, Assessore all’Agricoltura, Francesco Spanedda, Assessore Enti locali, finanze e urbanistica. Alla fine dei lavori verrà indicata la città marina che nel 2026 ospiterà il prossimo e nono Destination Summit del G20Spiagge.