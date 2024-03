Franca Valsecchi, ad Alghero il ricordo dell’illustre botanica

Sabato 9 marzo ad Alghero, dalle 16.30 nella sala conferenze del Quarter, sarà ricordata la Prof.ssa Franca Valsecchi (1931-2020), illustre botanica algherese scomparsa nel 2020. La sezione Sarda della Società Botanica Italiana, il Comune di Alghero, la Delegació de l’Alguer de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Università di Sassari, l’Istituto Sardo di Scienze Lettere e Arti, con la Fondazione Alghero e insieme a numerose altre istituzioni, propongono una riflessione sulla Donna e la Scienziata, autrice di numerose pubblicazioni scientifiche di livello nazionale e internazionale. Il Comune di Alghero, in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, nell’ottica di voler promuovere iniziative atte a mantenere alto il ricordo delle conquiste sociali per i diritti delle donne e della loro emancipazione, vuole coinvolgere la cittadinanza nel ricordo di una donna esemplare quale è stata la Prof.ssa Franca Valsecchi, concittadina algherese e già Ordinaria di Botanica presso l’Università di Sassari.

E’ stata una grande donna dall’indiscusso valore scientifico, autrice di numerosissimi lavori in ambito botanico seguiti da riconoscimenti a livello accademico, sia locale che internazionale. La comunità scientifica riconosce da sempre l’alto valore delle sue ricerche, condotte sin dagli anni ’50 in modo indipendente e innovativo, tali da lasciare un corpus di pubblicazioni ancora attuale.

Numerosi i lavori dedicati alla flora e alla vegetazione del territorio di Alghero, soprattutto nella porzione settentrionale: Laguna del Calich, litorale di Maria Pia, area di Porto Conte, Punta Giglio e Capo Caccia, veri e propri territori d’elezione della Professoressa. Ma di assoluto valore internazionale sono anche e soprattutto le numerose monografie dedicate a generi e gruppi critici della flora italiana e mediterranea, che l’hanno portata a descrivere ben 17 specie vegetali nuove per la scienza, ancora valide, dei generi Anchusa, Astragalus, Dianthus, Genista, Scrophularia e Silene.

A due interventi introduttivi sulla vicenda biografica e sul percorso scientifico, proposti rispettivamente da Antonio Torre dell’Institut d’Estudis Catalans e Ignazio Camarda dell’Istituto Sardo di Scienze Lettere e Arti, seguiranno ampi spazi per contributi personali di alcuni minuti, per cui chi volesse intervenire è invitata/o a partecipare. Con la moderazione di Emmanuele Farris, botanico algherese dell’università di Sassari e coordinatore della sezione Sarda della Società Botanica Italiana, l’incontro vedrà l’intervento di diverse autorità che vorranno ricordare e omaggiare questa illustre cittadina algherese. Sarà presente il sindaco Mario Conoci, che oltre a rimarcare l’alto valore del suo sconfinato studio, prezioso lascito per le future generazioni, ne sottolinea l’impegno ed il rigore che ha contraddistinto in vita la Prof.ssa Franca Valsecchi.