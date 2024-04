FC Alghero nella storia, vince il suo secondo campionato consecutivo

Con la vittoria per 2 – 0 sul Borore nell’ultima giornata di campionato, la Fc Alghero vince il campionato di Seconda Categoria (girone E). Al comunale “Pintore – Caddeo” di Olmedo è andata in scena una grande festa giallorossa alla quale non è voluto mancare il presidente Andrea Alessandrini.

“Una grande festa dedicata ai bambini e alle loro famiglie”, ha sottolineato il massimo dirigente algherese. Dal punto di vista tecnico, la partita di ieri è stata gestita a proprio piacimento dalla Fc Alghero, con il Borore che ha comunque messo in mostra delle buone trame di gioco e una difesa solida.

Per la cronaca, il primo tiro in porta è arrivato al 20’ con Carlo Pintus che, dalla trequarti, ha fatto partire un tiro trovando l’estremo ospite pronto a bloccare. Sempre Pintus protagonista al 25’ con un calcio di punizione centrale, facile preda di Volpicelli. Al 33’ ci ha provato Nemore su punizione con la palla fuori di poco. Al 34’ Fc Alghero in vantaggio: Pintus scodella un cross in area per Raimondo Serra che di testa supera Volpicelli. FC Alghero vicino al raddoppio al 43’ con Raimondo Serra che, a tu per tu con l’estremo difensore ospite, ha preferito crossare in mezzo all’area anziché calciare in porta.

Si va al secondo tempo e al 49’ la Fc Alghero va vicino al raddoppio prima con Pintus poi con Cherchi che trovano la difesa ospite pronta a chiudere ogni varco. Algheresi in avanti alla ricerca del secondo gol, ma l’attenta retroguardia ospite concede pochi spazi. Al 62’ è il Borore a rendersi pericoloso con un colpo di

testa di Muscau sul quale Francesco Serra ci mette una bella pezza, deviando la palla lontano di pugno. Al 68’ contropiede della Fc Alghero con Cherchi che lancia Pintus, quest’ultimo supera un avversario, ma, ancora una volta, Volpicelli blocca. Bel tiro di Depalmas al 76’ e ancora bravo il portiere ospite Volpicelli che

allontana la minaccia. FC Alghero ancora vicino al gol con Nemore e, a seguire, con Correddu che, con un gesto atletico da applausi, colpisce la traversa in rovesciata. All’81’ Pintus va vicinissimo al gol calciando a botta sicura con la difesa ospite che blocca sulla linea di porta. Un minuto dopo è la volta di Nemore che in

diagonale da sinistra sfiora la base del palo destro. Infine, all’85’, dopo diversi tentativi, la FC Alghero sigla il 2-0 con capitan Carlo Pintus su punizione dal limite. Bella esecuzione sulla quale nulla può il pur bravo Volpicelli. Al triplice fischio dell’arbitro Nonna di Sassari via ai festeggiamenti con la squadra che è andata a

raccogliere gli applausi dei propri tifosi e delle famiglie.

“Per la società giallorossa – come annunciato dal presidente Andrea Alessandrini e dal vice Gianluca Marras – dopo i doverosi festeggiamenti, è tempo per

programmare il prossimo campionato di Prima Categoria dove la Fc Alghero punta ad essere protagonista”.