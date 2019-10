Exploit della Lega in Umbria, Pais: “Ora la provincia di Sassari”

“L’esito delle elezioni regionali di ieri in Umbria rappresenta un risultato storico per la Lega e la coalizione di centrodestra in una regione che per oltre 70 anni è stata roccaforte della sinistra”. Lo afferma con soddisfazione Michele Pais, Coordinatore provinciale di Sassari della Lega Salvini Sardegna.

“Il Governo Conte e la sua maggioranza PD-5Stelle, costruita e tenuta in piedi da giochi di palazzo, ha subìto una sonora bocciatura da parte degli elettori umbri, a dimostrazione che la maggioranza in Parlamento è minoranza nel Paese e non rispecchia la volontà popolare degli italiani”.

“Si deve tornare quanto prima al voto – prosegue Pais – per ristabilire il principio costituzionale e democratico che la sovranità appartiene al Popolo. La Lega si conferma primo partito e leader della coalizione, con uno straordinario 37%, grazie al sempre crescente consenso popolare di Matteo Salvini. Siamo un movimento di Popolo – afferma il Coordinatore Provinciale di Sassari della Lega – ed i risultati ripagano l’impegno quotidiano della Lega di stare tra le gente, saperne interpretare i bisogni e le necessità, ed insieme ai cittadini proporre alternative credibili e di buonsenso che possano risolvere i disastri creati dal malgoverno della sinistra o dei 5Stelle nelle amministrazioni locali”.

“Anche nel nostro territorio c’è volontà di riscatto da parte dei cittadini – sostiene Michele Pais – e numerose sono le richieste di adesione alla Lega in Provincia di Sassari. Nelle prossime settimane saremo impegnati ad avviare una serie di iniziative politiche ed incontri in tutti i territori del nordovest Sardegna, dove stiamo consolidando la nostra struttura in maniera capillare, con l’obiettivo di essere protagonisti, e vincere, nei Comuni chiamati al voto la prossima primavera”.

“Attendiamo anche la riforma regionale degli Enti locali – conclude Pais – perché riteniamo fondamentale che la Provincia, nel 2020, abbia un Consiglio ed un Presidente eletto direttamente dai cittadini. La Lega farà la sua parte, insieme ai cittadini e unitamente ai nostri alleati di coalizione, per dare finalmente risposte concrete di rilancio e riscatto dei nostri territori”.