Elisabetta Neroni nuovo Direttore Generale dell’Università di Sassari

È la Dottoressa Elisabetta Neroni il nuovo Direttore Generale dell’Università di Sassari, nominata il 31 maggio scorso dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’ateneo su proposta del Rettore Gavino Mariotti.

Succede al Prof. Marco Breschi, nominato nel 2021 e giunto a fine mandato, sarà in carica per tre anni ed è la prima donna chiamata a dirigere l’ateneo turritano.

Elisabetta Neroni si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Cagliari ed è entrata nei ruoli della Regione Sardegna nel 2004 come Funzionario amministrativo, ricoprendo negli anni vari incarichi, quale Direttore del Servizio politiche per le aree urbane, del Servizio innovazione, progettazione gare e contratti in ambito ICT, Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia e del Servizio programmazione generale e politiche per le aree urbane. Sempre presso la Regione Autonoma della Sardegna ha ricoperto, fino ad oggi, l’incarico di Direttore del Servizio gestione operativa e autorizzazione della spesa.

Fino al marzo di quest’anno è stata componente del Nucleo di valutazione dell’Università di Cagliari. Ha ricoperto la carica di Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Cagliari, Ente presso il quale è stata Direttore Generale dal 2017 al 2019.